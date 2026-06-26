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Mallecina, en Salas, lista para las ferias y fiestas de San Pedro, que llegan este viernes con comidas populares, verbenas y actividades de ocio

Este sábado será la tradicional cita de compra-venta de ganado y mañana, después de la misa en la capilla, habrá paella popular y reparto del bollo

Cabeza de ganado vendida en 5.000 euros en la Feria de San Pedro de Mallecina, en Salas.

Cabeza de ganado vendida en 5.000 euros en la Feria de San Pedro de Mallecina, en Salas. / R. D. A.

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Sara Arias

Mallecina (Salas)

Las ferias y fiestas de San Pedro en Mallecina, en Salas, es uno de los festejos del entorno rural con mayor afluencia y ya está todo listo para que comiencen esta noche de viernes después de que el área de Obras del Ayuntamiento haya desbrozado y limpiado el área recreativa de la parroquia, donde se emplaza el tradicional festejo que une ganadería y diversión.

Así, esta noche de viernes comienzan con una degustación gratuita de carne al estilo llanera de Colombia y verbena con DJ Adrián. Este sábado, desde primera hora, será la Feria de San Pedro con compra-venta de ganado vacuno, equino, caprino y ovino. Una cita para ganaderos y tratantes en la que siempre se obtienen buenos saldos.

Así luce el área recreativa de Mallecina, en Salas, para las ferias y fiestas de San Pedro.

Así luce el área recreativa de Mallecina, en Salas, para las ferias y fiestas de San Pedro. / A. S.

Además, por la tarde, habrá una gymkana a caballo para los jinetes que acudan al festejo. Dará comienzo a las 16.30 horas. Acto seguido será la carrera de cintas. Ambas pruebas cuentan con grandes premios patrocinados por Camín Astur. Por la noche, desde las 22.00 horas, el Grupo Ideas y el Dúo Brass amenizarán la noche.

Paella popular y bollo

El domingo la jornada comenzará con misa en la capilla de San Pedro, a las 13.00 horas, dando paso a una animada sesión vermú con el Grupo Ideas. A las 14.45 horas comenzará el reparto de la paella popular, en la que se prevén cientos de asistentes. Por la tarde habrá juegos infantiles y gran romería desde las 18.30 horas.

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Las ferias y fiestas de San Pedro llegan a su fin con el reparto del bollo a las 20.30 horas que será animado con una última gran verbena a cargo del Grupo Ideas y la orquesta Nueva Onda.

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