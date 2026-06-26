Mallecina, en Salas, lista para las ferias y fiestas de San Pedro, que llegan este viernes con comidas populares, verbenas y actividades de ocio
Este sábado será la tradicional cita de compra-venta de ganado y mañana, después de la misa en la capilla, habrá paella popular y reparto del bollo
Las ferias y fiestas de San Pedro en Mallecina, en Salas, es uno de los festejos del entorno rural con mayor afluencia y ya está todo listo para que comiencen esta noche de viernes después de que el área de Obras del Ayuntamiento haya desbrozado y limpiado el área recreativa de la parroquia, donde se emplaza el tradicional festejo que une ganadería y diversión.
Así, esta noche de viernes comienzan con una degustación gratuita de carne al estilo llanera de Colombia y verbena con DJ Adrián. Este sábado, desde primera hora, será la Feria de San Pedro con compra-venta de ganado vacuno, equino, caprino y ovino. Una cita para ganaderos y tratantes en la que siempre se obtienen buenos saldos.
Además, por la tarde, habrá una gymkana a caballo para los jinetes que acudan al festejo. Dará comienzo a las 16.30 horas. Acto seguido será la carrera de cintas. Ambas pruebas cuentan con grandes premios patrocinados por Camín Astur. Por la noche, desde las 22.00 horas, el Grupo Ideas y el Dúo Brass amenizarán la noche.
Paella popular y bollo
El domingo la jornada comenzará con misa en la capilla de San Pedro, a las 13.00 horas, dando paso a una animada sesión vermú con el Grupo Ideas. A las 14.45 horas comenzará el reparto de la paella popular, en la que se prevén cientos de asistentes. Por la tarde habrá juegos infantiles y gran romería desde las 18.30 horas.
Las ferias y fiestas de San Pedro llegan a su fin con el reparto del bollo a las 20.30 horas que será animado con una última gran verbena a cargo del Grupo Ideas y la orquesta Nueva Onda.
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