Salas inicia un programa de actividades artísticas gratuitas en verano, que comienza con un taller para diseñar una bolsa de playa

El Ayuntamiento de Salas propone un verano lleno de actividades artísticas gratuitas relacionadas con las manualidades, el reciclaje y otras propuestas creativas para llenar el ocio de los vecinos. Tanto el de los pequeños como el de los mayores. Y la primera actividad que organizan es "Crea tu propia bolsa de playa", que tendrá lugar el 9 de julio en el Centro Cultural "Juan Velarde Fuertes".

Desde el Consistorio informan que no es necesario saber dibujar "solo venir con ganas de experimentar, crear y compartir un rato agradable". Así, invitan a los mayores de 18 años a acudir de 10.30 horas a 12.00 horas; y a los nacidos entre 2008 y 2013, de 12.30 horas a 14.00 horas.

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La actividad es gratuita y se incluye todo el material, no es necesario llevar nada. Si bien, sí se requiere de inscripción previa hasta el día 2 de julio, ya que las plazas son limitadas. Se puede hacer a través de llamada telefónica al 672178470 o mediante un correo electrónico a la dirección salasenplan2@gmail.com.