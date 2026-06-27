Salas inicia un programa de actividades artísticas gratuitas en verano, que comienza con un taller para diseñar una bolsa de playa
La primera sesión será el 9 de julio en el Centro Cultural "Juan Velarde Fuertes" de la villa salense
El Ayuntamiento de Salas propone un verano lleno de actividades artísticas gratuitas relacionadas con las manualidades, el reciclaje y otras propuestas creativas para llenar el ocio de los vecinos. Tanto el de los pequeños como el de los mayores. Y la primera actividad que organizan es "Crea tu propia bolsa de playa", que tendrá lugar el 9 de julio en el Centro Cultural "Juan Velarde Fuertes".
Desde el Consistorio informan que no es necesario saber dibujar "solo venir con ganas de experimentar, crear y compartir un rato agradable". Así, invitan a los mayores de 18 años a acudir de 10.30 horas a 12.00 horas; y a los nacidos entre 2008 y 2013, de 12.30 horas a 14.00 horas.
La actividad es gratuita y se incluye todo el material, no es necesario llevar nada. Si bien, sí se requiere de inscripción previa hasta el día 2 de julio, ya que las plazas son limitadas. Se puede hacer a través de llamada telefónica al 672178470 o mediante un correo electrónico a la dirección salasenplan2@gmail.com.
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