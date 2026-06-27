El seminario sobre megalitismo impulsado por la Fundación Valdés-Salas se convierte en un libro "con valor para la docencia"

"El afán de eternidad de las sociedades neolíticas: una actualización del megalitismo en Galicia y Asturias" es el libro que presenta este próximo martes 30 de junio la Fundación Valdés-Salas en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El título, que nace del seminario sobre megalistismo organizado por la entidad en 2024 con expertos de toda Europa, está editado y coordinado por el profesor y doctor en Prehistoria, Fernando R. del Cueto, y el catedrático de Prehistoria, Miguel Ángel de Blas, quienes han dirigido los trabajos de investigación del dolmen de La Cobertoria, en Salas.

"La fase final del proyecto de excavación fue la celebración de un seminario con los expertos más acreditados en el megalitismo para comparar, analizar y ver similitudes y diferencias. Y eso se convirtió en una revisión a escala más amplia. Con lo cual, lo local, el dolmen de La Cobertoria, se integra en lo general, aunque todos ofrecen características propias", explica Miguel Ángel de Blas.

En el libro se recogen las aportaciones de una decena de expertos con "valor para la docencia y para satisfacer la curiosidad del lector medio", precisa. Además, De Blas valora de manera muy positiva el esfuerzo de la Fundación Valdés-Salas por su apuesta por la investigación arqueológica del dolmen de La Cobertoria, así como por la profusa divulgación del conocimiento adquirido en el yacimiento. También "la cuidada edición, tipografía y la documentación gráfica que incluye que, en estos casos, es fundamental".

"El afán de eternidad de las sociedades neolíticas: una actualización del megalitismo en Galicia y Asturias" reúne los estudios sobre megalitismo funerario desde el año 5000 A.C. que "es cuando se empeñan en monumentalizar las sepulturas y, ahí, cambia la perspectiva porque cuando enterramos en una zanja y tapamos, queda ahí; pero si ponemos un elemento distintivo, eso va a durar y 3.500 años después alguien va a saber que eso existe", indica.

Reconstrucción digital del dolmen de La Cobertoria (Salas). / 3D Stoa Patrimonio y Tecnología

Un interés por perdurar en el tiempo de las sociedades de la época que es, según De Blas, "el momento en el que deciden tener una presencia resaltada, destacada en el paisaje, y la forma de hacerlo es erigiendo una arquitectura, que es un fenómeno artificial, pero es un gesto cultural frente a lo artificial". También alude a "detalles profundos" que revelan la inquietud de sus constructores: "El dolmen típico es la creación de un espacio subterráneo, un túmulo con cámara sepulcral que, en cierta medida, es la caverna ancestral, el acceso al submundo a través de lo subterráneo".

Recreación digital del dolmen de La Cobertoria, en Salas. / 3D Stoa Patrimonio y Tecnología

El experto señala asimismo que parte del libro se fundamenta en la idea de que estos elementos megalíticos funerarios se dan desde Andalucía a Escandinavia, vinculados al arco atlántico: "Hay discontinuidades con regiones muy típicas como Galicia, Asturias, Bretaña, Escocia, Irlanda y el norte de Alemania y Dinamarca. En todos estos territorios se produce este fenómeno, pero tierra adentro desaparece; podemos decir lo mismo de Italia, Suiza y Austria, es un fenómeno llamativamente vinculado a la fachada atlántica", afirma.

La nueva publicación es una puesta al día de las investigaciones europeas de los monumentos funerarios megalíticos, también sobre el paisaje botánico, su orientación astronómica, los utensilios recuperados y la importancia histórica del lugar tras su abandono. Un conjunto de datos entre los que se encuentran el estudio sobre el dolmen de La Cobertoria y con los que se pretende "ir concluyendo cosas como la complejidad del monumento, la información sobre las supuestas ofrendas o el esfuerzo humano para mover esas piedras", concluye De Blas.

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La presentación tendrá lugar el próximo martes 30 de junio, a las 18.00 horas, en el Aula Escalonada "Severo Ochoa" del Edficio Histórico de la Universidad de Oviedo. La entrada es libre hasta completar aforo. Una cita imprescindible para comprender el fenómeno de los monumentos megalíticos funerarios y las sociedades de agricultores y ganaderos que los erigieron con afán de perdurar a través del tiempo.