El Coro de Cámara de Madrid deja un noche inolvidable en Salas con un concierto de música renacentista que fascinó al público

La Colegiata de Santa María La Mayor de Salas se llenó de música renacentista, la misma de la época del fundador de la Universidad de Oviedo, Fernando de Valdés, que está allí enterrado en un majestuoso mausoleo, obra de Pompeo Leoni. El Coro de Cámara de Madrid ofreció un inolvidable concierto este pasado sábado, que dejó al numeroso público embelesado. La cita fue organizada por la Fundación Valdés-Salas en colaboración con el Ayuntamiento.

La asistencia fue masiva, con algunas personas de pie debido a la gran afluencia de vecinos y personas de otros concejos limítrofes que no quisieron perderse la cita con la música renacentista del Coro de Cámara de Madrid. "Es uno de los conciertos mejores de las últimas décadas en nuestra zona, tanto por su interpretación como por su escogido programa", destacó José García, uno de los asistentes.

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Lleno en la Colegiata de Salas en el concierto del Coro de Cámara de Madrid. / José García

Tal y como explicó el presidente de la Fundación Valdés-Salas, la sesión musical se desarrolló "con un programa ajustado a la música renacentista y a la época del fundador de la Universidad". Al acto también acudió el sacerdote y párroco, Alejandro Sanzo, y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.