La feria de San Pedro de Mallecina, en Salas, a medio gas por la prohibición de reses bovinas en citas ganaderas: "Está vacío por completo"

Casi como un solar. Si no fuera por los caballos, algunas ovejas y el interés de los ganaderos por asistir, la feria de San Pedro de Mallecina, en Salas, habría estado vacía por completo este pasado sábado. La prohibición de celebración de citas con ganado bovino por la dermatosis nodular en el Principado de Asturias dejó los amarres y los corros sin presencia de vacas ni toros ni xatos. Y una sensación de cabreo y resignación entre los ganaderos y tratantes.

"Está vacío por completo. La mitad de los que están en el poder no tienen ni idea de lo que es el campo porque aquí podría haber feria tranquilamente porque, en cambio, las vacas sí se pueden llevar a vender al Mercado Nacional de Pola de Siero. Es vergonzoso, quieren acabar con todo", afirmó el tratante de Pravia, Tomás Cano, totalmente "indignado" con la disposición que vació de género vacuno el prao de San Pedro.

El año pasado, la feria congregó 320 vacas, a los que hay que sumar 28 parejas de bueyes que tampoco se pudieron llevar a la cita de Mallecina, una de las reuniones ganaderas históricas del concejo de Salas. "Lo que era esto no se puede explicar, pero no dejan traer las vacas, pues nada. Es curioso que sí las puedan llevar a los puertos o a Extremadura y no dejen celebrar las ferias, es una pena", señaló Manuel Gancedo.

El desánimo era generalizado entre los ganaderos que acudieron a la feria de San Pedro de Mallecina, todos ellos, por amor a la profesión y a sus fiestas más destacadas en el calendario. "Estaba aquí ya a las tres de la mañana, venimos aquí porque esto es pura vocación", dijo Fernando Díaz Alba, quien llevó sus reses equinas a la cita.

La feria sin vacas de San Pedro de Mallecina, en Salas, en imágenes / Sara Arias

"¡Falta todo!", clamó Belarmino Rodríguez al entrar al recinto. "Esta era una feria muy buena, con mucho movimiento de ganado y gente de fuera que venía a comprar, pero mientras no cambien las decisiones políticas esto no vale para nada", añadió el ganadero, quien no pudo mostrar a su hijo Enrique lo "buena feria" que es Mallecina.

Los caballos, protagonistas

Los únicos animales que camparon por la feria de San Pedro fueron los caballos y algún grupo de ovejas. "Vengo a caballo desde La Mortera, en Valdés, porque vengo todos los años con los amigos y no iba a faltar", comentó el joven Javier Albuerne. También el grupo de Hugo Rodríguez, de 17 años, apostó por pasar el día en Mallecina pese a la falta de las vacas en la feria: "Vengo desde pequeño, siempre me gustó mucho y así la gente ve los caballos", resumió.

Los ganaderos y vecinos de la zona acudieron por tradición a la feria de San Pedro de Mallecina, para que pese a la falta de reses no desaparezcan las tradiciones del mundo rural. Tampoco se lo quiso perder el alcalde, Sergio Hidalgo, ni el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, quienes acompañaron a los asistentes durante la mañana destacando "el gran ambiente el que se ha podido vivir en este evento con tanta tradición e historia en nuestro concejo".

Programa de domingo

De hecho, pese a la falta de vacas en la feria ganadera, nadie se quiso perder la fiesta, en la que hubo mucha asistencia a la gymkana a caballo y carreras de cintas que hubo por la tarde. La fiesta de San Pedro en Mallecina sigue este domingo con misa, a las 13.00 horas, en la capilla. Después habrá sesión vermú con el Grupo Ideas y una gran paella popular. Por la tarde habrá juegos infantiles y romería desde las 18.30 horas.

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El festejo culminará con el reparto del bollo a las 20.30 horas, que será animado con una última gran verbena a cargo del Grupo Ideas y la orquesta Nueva Onda. En Mallecina no hubo vacas este año, pero sí ganas de celebrar a San Pedro.