Un San Pedro para el recuerdo en Mallecina, la parroquia de Salas reparte mil raciones de paella en la fiesta: "No recuerdo ver tanto ambiente"

A San Pedro de Mallecina le faltaron este año las vacas a cuenta de la prohibición de presencia de ganado bovino en las ferias de Asturias por la dermatosis nodular, pero lo que no le quitaron son las ganas de celebrar. La parroquia de Salas congregó a unos mil asistentes en el reparto gratuito de paella, en el que se llenaron platos y ollas que los romeros llevaron a las mesas de las dos carpas instaladas, donde compartieron el almuerzo con amigos y familiares con mucha alegría y ganas de juntarse. La fiesta, a la que precedió una misa, siguió con música, juegos para niños, el reparto del bollo y una gran verbena.

"Aunque nos dejaron sin vacas, hay que venir para no perder la costumbre", señaló Emilio Martínez al compartir la paella con la familia. Las mil raciones de paella de carne, con costilla de cerdo, de ternera, conejo y salchichas, fueron repartidas de manera gratuita por la organización, que recae en el vecino Álvaro Fernández, dueño de un negocio de restauración que le permite la infraestructura necesaria.

"Creo que es el año que más gente hay, no recuerdo ver tanto ambiente y ya el viernes repartimos 150 kilos de carne gratis, este año ha sido un auténtico éxito", señaló Fernández, quien tomó las riendas de la fiesta hace dos años ante la falta de relevo. Y lo hace con mucho gusto e ilusión por ver su pueblo lleno de ambiente y a todos disfrutando de las fiestas "de toda la vida".

Tardeo en Mallecina

"Cambiamos un poco el programa del domingo ya el año pasado porque a los pueblos también llega el tardeo, la gente prefiere disfrutar por la tarde y marchar a las 12 para casa. El que tenga que ir a trabajar, puede; el que no, a descansar", indicó Fernández, muy contento con la respuesta vecinal.

También los habitantes de Mallecina valoran de forma muy positiva este cambio, ya que "antes éramos cuatro porque poníamos muy tarde la orquesta, pero ahora está lleno", indica el presidente de la Asociación "Sociocultural" "San Pedro" de Mallecina, Juan Carlos Rodríguez.

En el prao de la fiesta, el ambiente era inmejorable con una animada sesión vermú con el Grupo Ideas, que puso a todos a bailar mientras hacían cola para la paella o cogían sitio en las mesas. "Aquí lo pasamos muy bien, la verdad que en pocos sitios lo pasamos mal", bromeó el somedano, Melchor Arias, reunido con un grupo de amigos dispuestos a pasar la tarde.

El arraigo de San Pedro en la parroquia es muy fuerte. Y ni siquiera este año que no ha habido vacas en la feria del pasado sábado, ha podido con la celebración, que ha sido aún más multitudinaria si cabe que en años anteriores: "Cuando vine la primera vez no sabía ni andar, hay gran ambiente", señaló Arcadio Fernández Pico, vecino de San Cristóbal.

Nuevas andas

También hubo mucha asistencia a la misa de San Pedro en la capilla, oficiada por el párroco, Alejandro Sanzo, quien explicó a los fieles en su homilía las vidas de Pedro y Pablo, cuyo santoral es conjunto este lunes 29 de junio: "Son los dos apóstoles que extendieron el evangelio por todo el Mediterráneo, murieron en Roma, Pedro crucificado y Pablo a espada, y gracias a ellos, nosotros, hemos sido evangelizados".

Tras la celebración de la eucaristía, no hubo procesión porque no hay andas para portar a San Pedro. Las que tenían se encuentran en muy mal estado, "podridas", detalla el cronista oficial de Salas, José de Arango. Fue a iniciativa suya la idea de hacer una colecta vecinal para comprar unas parihuelas nuevas para el santo, que podrá en marcha próximamente. "Aunque habría también que restaurar la imagen", apostilló el presidente de la Asociación Sociocultural "San Pedro" de Mallecina, en acuerdo con Arango para mover a los vecinos.

Noticias relacionadas

Quizá, el próximo año, las ferias y fiestas de San Pedro de Mallecina volverán a tener vacas y bueyes en la gran cita de compra-venta del inicio del verano en la comarca, así como unas nuevas andas para sacar en procesión al santo que les guarda todo el año. Lo que no falta en Mallecina es gusto por la tradición y ganas de seguir celebrando este histórico y tradicional festejo del concejo de Salas.