El Ayuntamiento de Salas refuerza con cubas de agua los riegos agrícolas y ganaderos de La Cabruñana y Ardesaldo
Es necesario incrementar el apoyo en verano, ya que estas localidades no cuentan con traída municipal, si bien "en las casas no hay problema", indica el alcalde, Sergio Hidalgo
El Ayuntamiento de Salas ha enviado cubas de agua como refuerzo a dos pueblos del concejo que no disponen de red municipal. En concreto se han enviado a Ardesaldo y a la parte salense de La Cabruñana, con el objetivo de servir para la ganadería y las actividades agrícolas.
Según explica el alcalde, Sergio Hidalgo, en estos pueblos no hay traída de agua municipal, es particular de los vecinos, por lo que en los meses de verano es necesario reforzar con cubas estas localidades, "sobre todo para las ganaderías porque en las casas no hay problema", detalla el regidor.
Se trata de un apoyo municipal para evitar que los riegos de las fincas y los abrevaderos de los animales se queden sin agua durante la época estival al no contar estos pueblos con una red adecuada para la demanda actual. En caso de que haya problemas en otros puntos del concejo, indican, es necesario contactar con el Ayuntamiento.
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