Salas pone gafas de realidad virtual a los turistas para hacer un recorrido sensorial por el patrimonio, historia y naturaleza del concejo: "Es un éxito"
La Oficina de Turismo ofrece de lunes a domingo la posibilidad de usar esta tecnología de forma gratuita, "les sirve para ver a dónde quieren ir o qué quieren visitar", explica la técnica, Noelia García
La Oficina de Turismo de Salas ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva gratuita en la historia, patrimonio y paisaje natural del concejo. Los visitantes pueden hacer un recorrido por el municipio mediante unas gafas de realidad virtual que les darán pistas sobre los lugares que quieren descubrir en su visita al concejo durante este verano. Es una de las novedades de esta temporada y está teniendo mucho éxito.
"Está gustando mucho a los turistas porque las gafas son una pasada, es como estar allí pese a que es una realidad virtual, es un éxito", explica Noelia García, técnica de la Oficina de Turismo de Salas. En las imágenes, los visitantes pueden ver paisajes naturales o elementos patrimoniales como la torre medieval de la villa salense, la Colegiata o el monasterio de San Salvador de Cornellana, entre otros. Todo ello con datos y curiosidades en audio.
"Les sirve para ver a dónde quieren ir o qué quieren visitar", detalla García, quien indica que las gafas virtuales llevan tan solo unos días operativas y ya se han convertido en uno de los reclamos de los visitantes que pasan por la Oficina de Turismo salense. De hecho, comenta que son varios los usuarios que han vuelto para repetir la experiencia. Además, la actividad es gratuita y está dirigida a todos los públicos.
Las personas interesadas en utilizar este recurso turístico solo tienen que pasar por la Oficina de Turismo de Salas, que abre de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y, por las tardes, de 15.00 a 19.00 horas. También invitan a los vecinos a descubrir el concejo a través de la realidad virtual.
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