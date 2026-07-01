"Misión Eclipse", los más pequeños de Salas aprenden cómo observar el evento astronómico y otros conceptos sobre el cosmos

"Es algo muy bonito, pero también puede ser peligroso, por eso es importante aprender cómo lo podemos ver porque si tienes un fallo te puedes quedar ciego", afirmó Deva Menéndez tras participar en el taller "Misión Eclipse" que acogió el Centro Cultural "Juan Velarde" de la villa de Salas. Allí se reunieron niños y niñas para aprender sobre el cosmos y adquirir formación de cara al 12 de agosto, cuando se producirá un eclipse solar total cuya franja de oscuridad pasará por encima de Asturias, siendo la región uno de los mejores emplazamientos para su observación en España.

El taller estuvo dirigido por Sara Díaz, de Blue Shape, quien de manera muy didáctica ofreció conocimientos astronómicos a los pequeños. Lo hicieron jugando. Primero conocieron cómo se produce el eclipse mediante una maqueta y, después, hablaron los planetas del sistema solar, las estrellas y constelaciones del cielo.

Así pudieron comprobar cómo la gravedad afecta en cada astro en cuanto a las distancias y pesos. "Un kilo en Júpiter son casi tres kilos en la Tierra y en Júpiter un objeto baja más rápido que en Venus", precisó Díaz mientras lo mostraba con ejemplos. También buscaron constelaciones entre tinta y purpurina y recibieron consejos para disfrutar del eclipse. "Ya me sabía casi todo, pero me gustó lo de buscar estrellas", comentó Marco Arias, uno de los asistentes.

La directora del taller también les dio consejos para observar el eclipse de agosto con total seguridad. De esta forma les conminó a usar gafas especiales "porque nunca se puede mirar de frente, ni siquiera con el teléfono porque puede estropear el teléfono y los ojos", les dijo. Además, les enseñó a crear un visor seguro para disfrutar del evento astronómico.

Con dos cartulinas, cinta de carrocero, tijeras y un alfiler compuso un visor que dejó a los pequeños sorprendidos con su sencillez y seguridad de visionado. "Me gustó mucho, ya me sabía muchas cosas pero está bien para ir a ver el eclipse", apuntó Martina Rodríguez al final de la actividad, que ha sido organizada por el telecentro y el Plan Municipal de Infancia de Salas, así como cuenta con el apoyo de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que facilitó unas gafas de protección para el eclipse a todos los participantes.

"Es una forma de que sepan que se puede y, sobre todo, que no se puede hacer durante el eclipse por los distintos peligros que tiene, se hace jugando y así aprovechamos para que aprendan sobre el sistema solar, es muy formativo pero entretenido", destacó la técnica municipal de Infancia, Belén Velasco.

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Lo cierto es que la infancia salense se lo pasó en grande aprendiendo sobre el cosmos y sus eventos astronómicos. Y, sin duda, lo que más disfrutaron fue convertirse en buscadores de constelaciones. En Salas, los más pequeños ya están listos para observar el eclipse del 12 de agosto con total seguridad y con muchos conocimientos y datos que podrán compartir con los mayores.