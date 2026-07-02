Mallecina (Salas) ofrece el centro social como futura sede para un Aula de Interpretación del dolmen de La Cobertoria
"Ya tenemos aquí una exposición con paneles sobre los trabajos arqueológicos que se hicieron y este podría ser un lugar ideal", señala el presidente de la Asociación Sociocultural San Pedro
La Asociación Sociocultural San Pedro de Mallecina, de Salas, dispone de un centro social en las antiguas escuelas de la parroquia, totalmente renovado en 2019, que ofrece como sede para una futura Aula de Interpretación del dolmen de La Cobertoria, que se ubica en la cercana campa de San Juan, y cuya investigación arqueológica ha sido impulsada por la Fundación Valdés-Salas en colaboración con la Universidad de Oviedo.
"Lo ofrecemos porque ya tenemos aquí una exposición con paneles sobre los trabajos arqueológicos que se hicieron en el dolmen y este podría ser un lugar ideal que sirva como centro de interpretación", propone el presidente de la entidad, Juan Carlos Rodríguez, quien es también concejal por el PP en el Ayuntamiento.
En las antiguas escuelas mantienen una muestra permanente que se puede visitar preguntando en la parroquia. Allí se concentraron algunas de las charlas que ofrecieron los arqueólogos en el fin de la campaña arqueológica con el inmueble rehabilitado. Se hizo un nuevo tejado, se cambiaron los techos de madera, se instalaron nuevas ventanas y se adecuaron los baños. Todo ello tras una inversión de 57.317 euros financiados al 90% con los fondos europeos Leader y al 10% por el Consistorio.
Acicate cultural
Por ello, el colectivo, considera factible que se acondicione para albergar una exposición más grande y a mayor detalle, que sirva para dinamizar la zona a través de la cultura y de unos de sus elementos patrimoniales más destacados, el dolmen megalítico de La Cobertoria. De esta forma se completaría, apuntan, la idea de la Fundación Valdés-Salas de crear un museo al aire libre.
"El edificio está completamente arreglado y lo ofrecemos gustosamente para que se pueda hacer aquí un centro de interpretación", apunta el alcalde de la parroquia, Manuel Pérez, quien también apoya esta iniciativa de ofrecer el centro social como sede museística.
Tanto el colectivo como la alcaldía pedánea ven muy positivo que Mallecina albergue una sede cultural vinculada a los estudios realizados en el yacimiento para dar a conocer este importante recurso cultural que cada vez es más conocido entre asturianos y visitantes. "Este año incluso cayó en la PAU, tiene una relevancia destacada", concluye Rodríguez.
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