Salas duplica visitantes en el primer semestre del año: "Los meses de primavera han consolidado esta tendencia al alza"

Salas bate récord de visitantes en el primer semestre del año. Desde el mes de enero al de junio han pasado por la Oficina de Turismo 5.070 personas frente a las 2.529 que lo hicieron en el mismo período del 2025. "Este balance supone un incremento del 100,5%, duplicando prácticamente la afluencia de público respecto al ejercicio anterior", destaca el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez.

Por meses, en enero pasaron de 46 turistas en 2025 a 331 este año; en febrero de 124 a 418 y en marzo, de 194 a 688. En abril alcanzaron los 1.465 visitantes frente a los 961 del año pasado en el mismo mes. También en mayo y junio obtuvieron resultados espectaculares con 1.194 turistas y 974, respectivamente, siendo cifras muy superiores a las logradas en 2025 con 750 y 454 turistas.

"Especialmente significativo resulta el comportamiento de los primeros meses del año, que tradicionalmente registran una menor afluencia y que, sin embargo, en 2026 ha experimentado un notable crecimiento. Asimismo los meses de primavera han consolidado esta tendencia al alza alcanzando cifras de récord en abril, mayo y junio", señala el edil.

Bermúdez considera que los datos "ponen de manifiesto el creciente interés que despierta nuestro concejo entre visitantes y turistas, así como la eficacia de las acciones de promoción y dinamización desarrolladas". Asimismo indica que la programación de actividades y la difusión del patrimonio que realizan desde el Ayuntamiento contribuyen "a incrementar la visibilidad del destino y atraer a un número cada vez mayor de visitantes".

El concejal apunta que está siendo un año "excepcional" en cuanto a afluencia de público, de la que hacen una valoración "muy positiva". Además, Bermúdez afirma que estos datos les permiten afrontar la segunda mitad del año "con optimismo y con el objetivo de mantener esta evolución ascendente".

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Además, el edil de Turismo apunta que el reto de la concejalía pasa ahora por consolidar al concejo "como uno de los principales atractivos turísticos del Principado, ofreciendo una experiencia de calidad que incentive tanto las primeras visitas como el regreso de quienes ya lo conocen".