La villa de Salas formaliza su candidatura al Premio Princesa de Asturias Pueblo Ejemplar con el apoyo de las asociaciones y sus vecinos

La Asociación de Sidra Casera del Concejo de Salas ha presentado la candidatura de la Villa de Salas al Premio Princesa de Asturias Pueblo Ejemplar de este 2026. La entidad ya ha formalizado su candidatura, en la que han trabajado con mucho esfuerzo e ilusión en los últimos meses con la idea de recibir este prestigioso galardón, que conlleva la visita de los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

"Es una candidatura que representa el esfuerzo, la historia, las tradiciones y el compromiso de todo un concejo. Estamos muy ilusionados con este proyecto y creemos que, con el apoyo de todos, podemos hacer que Salas llegue muy lejos", señala Sira Fernández, vocal de la asociación, que fue la encargada de entregar toda la documentación en la sede de la Fundación Princesa de Asturias.

La candidatura salense se fundamenta "en el alto nivel de implicación de las asociaciones de la villa de Salas y la unión vecinal", detalla Fernández, quien ofreció una exposición sobre los avales de la propuesta que realizan al presentar la documentación preceptiva en la sede de la Fundación Princesa de Asturias.

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La Asociación de Sidra Casera del Concejo de Salas emplaza ahora a vecinos y amigos del municipio a apoyar la candidatura de la villa salense a través de las redes sociales. Les invitan a compartir la publicación de Facebook referente al anuncio de la propuesta a la Fundación Princesa de Asturias y hacerlo utilizando el hastang #YoApoyoSalasPuebloEjemplar.