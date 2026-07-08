Baldomero Álvarez García presentó en Salas su libro "Diario de un peregrino": "Cornellana es clave en la vía Primitiva"

El ovetense Baldomero Álvarez García presentó este pasado viernes su libro "Diario de un peregrino" en la sede de la Fundación Valdés-Salas, en la capital del concejo. El caminante, que ha hecho el Camino Primitivo en innumerables ocasiones, recoge en este título algunas de las curiosidades y sorpresas que se encontró en la ruta jacobea y, en Salas, tiene muchas recomendaciones para los peregrinos.

"Salas tiene mucho que ofrecer en cuanto al Camino de Santiago, es la puerta de Occidente y es un municipio que tiene un equilibrio muy bueno respecto al Camino, ya que no depende totalmente de ello parra su desarrollo", apuntó Álvarez, quien fue presentado por Laureano García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Astur-Galaico del Interior y por Leopoldo Tolivar, presidente de la Fundación Valdés-Salas.

De su paso por el concejo, Álvarez recomienda no perderse Cornellana, "clave en la vía Primitiva". Destaca el imponente río Narcea y el monasterio de San Salvador, uno de los hitos del Camino de Santiago. "Es una maravilla y es de obligada visita para los peregrinos, un lugar que está muy vinculado a la historia de la ruta jacobea", señaló el autor.

En su recorrido por el municipio considera "imperdible" una visita al templo románico de Llamas, también el casco histórico de la villa salense, "de origen medieval con la torre, todo cerca y todo unido". Asimismo cree que es importante pasar por la sede de la Fundación Valdés-Salas para conocer todos los proyectos que llevan a cabo como el Museo del Prerrománico "San Martín".

"Y, por supuesto, nadie se puede ir de Salas sin probar los carajitos de El Profesor, a quien tuve el gusto de conocer personalmente hace muchos años", destacó. Álvarez comentócon el público algunas de las curiosidades e historias que ha ido escribiendo en sus rutas a Santiago, que siempre hace a través del Camino Primitivo desde Oviedo.

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"Cada vez que paso por Salas, que suelo ser dos veces al año, siempre encuentro algo nuevo o algo que me gusta", concluyó Álvarez, quien invita a los salenses y peregrinos a descubrir los tesoros y secretos del Camino Primitivo a su paso por Salas.