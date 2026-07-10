Una corazonada con el bar "Uruguay" de Salas que termina hecha arte, la vecina Carolina Larrama muestra su obra: "Sentimos que fue una señal"

La artista uruguaya Carolina Larrama tuvo una corazonada hace tres años cuando, en una búsqueda de casa por Asturias, supo que en Salas había un bar llamado "Uruguay". En el concejo se instaló con su pareja y tres hijos pequeños, donde han acumulado grandes experiencias. El próximo septiembre regresan a su país por la "morriña" de los suyos y para despedirse de los salenses ha inaugurado la exposición "Tierra Adentro" en el Centro Cultural "Juan Velarde" hasta el próximo 20 de julio.

"La inauguración estuvo bien, se vendió lindo, volvemos a nuestro país y quería que las obras encontrasen un hogar, estoy contenta", afirma Larrama, quien triunfó con los paisajes asturianos que pinta, "con colores fuertes". Y también con algunas de las piezas que tiene de colecciones anteriores.

Larrama y su familia llegaron a Salas hace tres años después de haber pasado temporadas en Huelva y Málaga. "Pero como no sentíamos que era ahí, quisimos conocer Asturias y buscando pueblos vimos que estaba cerca de Oviedo y que había un bar que se llama 'Uruguay', sentimos que fue una señal y vinimos", recuerda.

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Han estado viviendo en San Martín, cerca de la villa salense en la subida a la ermita de Nuestra Señora de El Viso, pero echan de menos a los suyos y el próximo septiembre pondrán rumbo al hemisferio sur para regresar a casa con sus hijos de 11, 9 y 5 años. "Estamos muy contentos con la experiencia que nos dio venir y cómo nos hizo crecer como personas", concluye la artista.