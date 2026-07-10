Último día para apuntarse en el Encuentro Acuarelista "Cornellana Milenaria", que se celebrará el sábado 18 de julio en Salas

El arte más rápido toma Salas el próximo sábado 18 de julio con el Encuentro de Acuarela "Cornellana Milenaria". La cita, que cumple su tercera edición, pretende consolidarse "como una fecha a tener en cuenta en el calendario cultural asturiano y creando un punto de encuentro para todos los amantes de la técnica de la acuarela y las artes plásticas", señala David Valiela, del Archivo Fotográfico de Cornellana, organizador de la cita. El plazo para participar finaliza este sábado 11 de julio.

Podrán participar pintores de todas las edades con el monasterio de San Salvador de Cornellana como elemento central. Además, como novedad, este año se centrarán en el interior del cenobio, por lo que los artistas podrán acceder con sus caballetes por riguroso orden de llegada. Cada participante llevará sus materiales e infraestructura necesaria.

Para participar es necesario enviar un correo electrónico con los datos personales a través de la dirección archivodecornellana@hotmail.com o mediante Instagram enviando un mensaje privado a la cuenta @dvaliela. Aquellas personas que quieran participar en la comida de hermandad que habrá tras el encuentro acuarelista deben indicarlo en la comunicación. El menú tiene un coste de 25 euros.

Todas las obras que resulten del encuentro serán expuestas el domingo 19 de julio en el salón de actos del monasterio de Cornellana. De hecho, la organización del evento pone el foco de atención en "la necesidad de concluir la rehabilitación de este monumento y que en él puedan realizarse eventos culturales y albergar en alguna de sus estancias exposiciones artísticas", indica Valiela.

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Los acuarelistas deben estar en Cornellana a las 10.30 horas del sábado 18 de julio, pues el horario de pintura será de 11.00 a 14.30 horas. Además de la entidad organizadorra, esta actividad cuenta con la colaboración de Acuarelastur, Urban Sketchers Asturias, Grupo Niebla y el Ayuntamiento de Salas.