Los vecinos de Cermoño, en Salas, reclaman la reparación integral de la vía autonómica SL-7, con baches y grietas: "Está hecha un desastre"

"Es criminal". Así describe el vecino Diego González el estado de la carretera SL-7 que une las localidades de Cornellana y Viescas atravesando los pueblos de Sobrerriba, Santa Eufemia, La Planadera, Cermoño y Ovanes, en Salas. La vía, de titularidad autonómica, está reparada en dos tramos, pero la mayor parte de la calzada se encuentra con grandes baches y zonas donde se resquebraja el terreno apuntando con esas grietas a posibles desprendimientos de la calzada. Los vecinos de la zona urgen una reparación integral pues es el único acceso del que disponen.

"Tienen que arreglarla por completo porque está en muy mal estado, paso todos los días y cada día está peor, va a más. El bache pequeño, con el paso de los años, se convierte en un socavón y así se va estropeando cada vez más", explica Julio Pascual, vecino de Cermoño. Junto al vecino José María Fernández recorre parte de la carretera señalando algunos de los desperfectos para LA NUEVA ESPAÑA.

"El problema es que cuando vienen a arreglar los baches de vez en cuando, echan una palada, le dan cuatro golpes y lo dejan ahí, y eso al pasar los coches se va deshaciendo", señala Pascual. "No dejan igualado el terreno y lo que arreglan por abajo se rompe por arriba, para eso vale más que no hagan nada porque solo vale para desgraciar las ruedas", añade Fernández.

Zona de grietas en la calzada de la SL-7 entre Cermoño y Ovanes, en Salas. / Sara Arias

Los principales problemas que observan los vecinos de esta zona de Salas son los socavones y las áreas donde hay grietas, ya que pueden ocasionar un argayo, advierten. "Llevan desde los años 90 del siglo XX sin tocar esta carretera, ni asfaltar salvo esos pequeños rellenos de baches, por lo que es muy necesario que se haga en toda la vía porque está hecha un desastre", afirma Pascual.

Daños en coches

Esta situación provoca, según denuncian, constantes daños en los coches, sobre todo relacionados con rotura de lunas, reventones de ruedas y deterioros en los amortiguadores que les obligan a ir cada poco al taller: "Cuando llega la revisión de la ITV son todo fallos y facturas", apostilla Fernández. Además, los vecinos denuncian que el desbroce de las cunetas se produce "a final de verano, tarde ya", añade.

Diego González circula en coche por la SL-7, en Salas. / Sara Arias

Los vecinos de estas localidades se afanan en limpiar ellos mismos las sebes a su paso por los pueblos para mejorar la visibilidad pero el resto de la vía queda sin limpiar. "Entonces en las curvas que son cerradas no ves y tienes que ir por el medio y como haya niebla no ves ni la carretera", apunta Pascual. Debido a esta situación de falta de visión al circular se han producido algunos pequeños accidentes.

Desbroce

Según explican los vecinos de la zona, tan solo hay dos tramos bien adecuados para el paso de tráfico y se sitúan en Sobrerriba y Viescas, al inicio y final de la SL-7, donde también estiman necesarias incluir más zonas de defensa con guardarraíles. "El resto está muy mal, a parches, de cualquier manera y cada día está peor", comenta Artur Fernández mientras trabaja en una huerta colindante con la carretera.

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Los vecinos de la zona urgen una reparación integral que mantenga la vía en buenas condiciones para la circulación diaria.