Más de 400 asistentes en la comida en la calle del Club Deportivo Cornellana, de Salas, que volvió a celebrar el ascenso: "La gente siempre responde"
La entidad deportiva, que sube a segunda Asturfútbol la próxima temporada, realizó una ofrenda a San Juan, "el calor vino muy fuerte, pero la fiesta estuvo muy animada", celebró el presidente, Michel Prieto
"Hay un gran ambiente, la gente siempre responde, se animaron y colaboraron", comentó este pasado sábado Michel Prieto, presidente del Club Deportivo Cornellana, de Salas, en la exitosa y multitudinaria tercera comida en la calle que organizaron, a la que asistieron más de 400 personas. Este año, si cabe, con más alegría aún tras el ascenso conseguido por el equipo esta pasada temporada. Una promoción que sigue siendo muy celebrada por la numerosa afición del conjunto blanquiazul, a la que no paró el calor.
La jornada comenzó con una ofrenda a San Juan por la promoción en la iglesia del monasterio de San Salvador de Cornellana, donde la directiva y capitanes mostraron sus respetos ante la imagen, a la que aportaron flores, ante la presencia del párroco, Arturo García. Todos emplazados a darlo todo para competir en segunda Asturfútbol.
Después, Cornellana se echó a la avenida José María Caballero, donde estaban dispuestas las mesas y sillas desde primera hora. Más de cuatrocientas almas se impusieron a las altas temperaturas registradas al mediodía con cenadores y sombrillas que ayudaron a aplacar la tremenda sensación térmica en el exterior. "Pasamos mucho calor, vino muy fuerte, pero bien, la fiesta estuvo muy animada", comparte Prieto.
Dinamizar la hostelería
La celebración continuó por los establecimientos hosteleros de Cornellana, donde también hubo una gran sesión vermú. Esta es otra de las intenciones del club con la comida en la calle, dinamizar los negocios de la localidad con este tipo de actividades.
La fiesta de la tercera comida en la calle del Club Deportivo Cornellana fue, de nuevo, todo éxito. Y todo gracias a la implicación de un pueblo con su equipo de fútbol, al que siguen y animan por todos los campos de Asturias y al que ahora celebran, con la ofrenda puesta para conseguir una gran próxima temporada.
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