Un tractor a doble turno, así desbroza el Ayuntamiento de Salas las carreteras municipales: "Avanzamos bastante y vamos a llegar a los 190 pueblos"
El concejo realiza las labores con medios propios, con el gasto añadido de la gasolina, "si lo realizáramos a través de una licitación tendría un coste aproximado de unos 100.000 euros", dice el alcalde, Sergio Hidalgo
Con un tractor a doble turno. El Ayuntamiento de Salas ejecuta el desbroce de las carreteras locales con medios propios, llegando a 190 localidades en un municipio que tiene 227 kilómetros cuadrados. "No para de lunes a viernes, trabajando mañana y tarde, son varias las que nos quedan por hacer porque son muchos kilómetros lineales, pero vamos a llegar a todos los pueblos", afirma el alcalde, Sergio Hidalgo.
El tractor, que incluye toda la maquinaria necesaria para despejar las cunetas, también limpia en los interiores de los pueblos, los accesos, las pistas ganaderas y los caminos a las concentraciones parcelarias. "Son muchos kilómetros", apostilla el Regidor. Esta actuación, con trabajadores municipales, tiene como coste el gasto de gasolina, que conocerán al término de la campaña.
El tractor lleva un mes dando vueltas sin parar por todo el concejo para desbrozar de material vegetal las vías municipales. Es una de las principales reclamaciones de los pueblos, ya que la acumulación y crecimiento hacia la carretera dificulta el tránsito por la falta de visibilidad, sobre todo en las curvas.
"Esta labor se está realizando con personal municipal, si lo realizáramos a través de una licitación tendría un coste aproximado de unos 100.000 euros", destaca Hidalgo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar