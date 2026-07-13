Un tractor a doble turno, así desbroza el Ayuntamiento de Salas las carreteras municipales: "Avanzamos bastante y vamos a llegar a los 190 pueblos"

Con un tractor a doble turno. El Ayuntamiento de Salas ejecuta el desbroce de las carreteras locales con medios propios, llegando a 190 localidades en un municipio que tiene 227 kilómetros cuadrados. "No para de lunes a viernes, trabajando mañana y tarde, son varias las que nos quedan por hacer porque son muchos kilómetros lineales, pero vamos a llegar a todos los pueblos", afirma el alcalde, Sergio Hidalgo.

El tractor, que incluye toda la maquinaria necesaria para despejar las cunetas, también limpia en los interiores de los pueblos, los accesos, las pistas ganaderas y los caminos a las concentraciones parcelarias. "Son muchos kilómetros", apostilla el Regidor. Esta actuación, con trabajadores municipales, tiene como coste el gasto de gasolina, que conocerán al término de la campaña.

El tractor lleva un mes dando vueltas sin parar por todo el concejo para desbrozar de material vegetal las vías municipales. Es una de las principales reclamaciones de los pueblos, ya que la acumulación y crecimiento hacia la carretera dificulta el tránsito por la falta de visibilidad, sobre todo en las curvas.

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"Esta labor se está realizando con personal municipal, si lo realizáramos a través de una licitación tendría un coste aproximado de unos 100.000 euros", destaca Hidalgo.