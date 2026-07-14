Las fiestas de Nuestra Señora de Cornellana, en Salas, ya tienen pregonera, María Luisa Peragón: "Se me salieron las lágrimas de la emoción"
La funcionaria del Ayuntamiento de Langreo, nacida en 1963 en Casa El Coleto, afronta el encargo con mucha ilusión, "ni se me pasaba por la cabeza, pero estoy muy contenta", dice
Las fiestas de Nuestra Señora de Cornellana, en Salas, ya tienen pregonera. La Asociación Sociocultural y de Festejos de la localidad ha elegido a María Luisa Peragón como anunciadora de los grandes festejos del verano, que tendrán lugar del 14 al 16 de agosto. Peragón, funcionaria de profesión en el Ayuntamiento de Langreo, ha sido elegida por la directiva "por el gran arraigo que siente por Cornellana, para nosotros es un honor que haya aceptado y le damos las gracias por ello", señala la presidenta, Lorena Menéndez.
Por su parte, la pregonera se mostró muy feliz y también emocionada con el encargo de su pueblo, donde nació en 1963 en el número 40, conocido como Casa El Coleto. "Me sorprendió mucho que pensasen en mí, a mí ni siquiera se me pasaba por la cabeza, pero estoy muy contenta", afirma Peragón.
La pregonera de 2026 pertenece a una conocida familia de comerciantes de Cornellana. Casa El Coleto fue erigida por su abuelo materno, Luis, quien a su regreso de la emigración en Cuba abrió en el bajo un negocio de ultramarinos con el que continuó su madre, María Luisa. Por parte de su padre, Gregorio, al que todos llamaban por su apellido y era natural de Madrid, son los fundadores de la funeraria de la localidad.
"Por ambas partes somos comerciantes de toda la vida, tengo el recuerdo del papel higiénico de Elefante colgando de la tienda y aquellas estanterías altas de madera, también de mi padre cuando enviaba las esquelas a LA NUEVA ESPAÑA", recuerda con emoción Peragón.
Mucha emoción
La misma que sintió cuando la presidenta de la Asociación Sociocultural y de Festejos de Cornellana la llamó para hacerle el encargo del pregón de Nuestra Señora: "Es un año especial porque me toca la jubilación y, además, empiezo una nueva etapa con proyectos en mente y que te digan que vas a ser la pregonera de tu pueblo, ¡ay Dios!, se me salieron las lágrimas de la emoción".
Peragón sigue con la emoción metida en el cuerpo, pero cada día que pasa crece la ilusión por dar un pregón sentido a la altura de su amor por Cornellana.
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