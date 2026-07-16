La Academia Valdés de Salas celebra este viernes 17 de julio su segundo encuentro de exalumnos con conferencias, una sorpresa y un vino español

Los que fueron alumnos de la Academia Valdés, en Salas, tienen cita con el pasado este viernes 17 de julio en la Casa de Cultura de la villa salense en el segundo encuentro de exalumnos tras la exitosa reunión del año pasado. Una tarde para volver a verse de nuevo y compartir las historias de cuando eran unos jóvenes escolares.

El acto comenzará con una videoconferencia con Jorge Sarmiento desde Estados Unidos bajo el título "Mis recuerdos y vivencias en la Academia Valdés". Después, Juan José Cebreiro Castro charlará sobre las anécdotas de 1962 a 1969.

El cierre será a cargo de Felipe Fernández Fernández, exalumno y quien fuera "consejero de Medio Rural en el Principado de Asturias en la época de los primeros gobiernos socialistas", detalla Paulino Lorences, uno de los impulsores del encuentro.

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Además, según avanza Lorences a LA NUEVA ESPAÑA, como sorpresa, también se presentará una reedición del libro que hicieron el año pasado con la historia de la Academia Valdés, en colaboración con el Ayuntamiento. Incluye nuevas fotografías y textos. Al finalizar la reunión, que dará comienzo a las 17.00 horas, habrá un vino español en los bajos del edificio del Consistorio de Salas.