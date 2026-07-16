Gadañas en alto en Salas: la Fiesta de la Hierba de Malleza cumple su décimo aniversario con siega comunitaria, comida campestre, bollo y baile
La celebración, que tendrá lugar este sábado 18 de julio en La Barraca, cumple una década mostrando el proceso tradicional del corte de la pación y su tratamiento para el almacenado
Las jornadas de siega tradicional comunitaria, a gadaña, se mantienen muy vivas en Salas. Este sábado 18 de julio la Fiesta de la Hierba de la parroquia de Malleza celebra una década de existencia y, por ello, se espera una gran afluencia de vecinos y habitantes de concejos limítrofes como Pravia o Cudillero con sus herramientas en mano para segar varios praos en la zona. Un día para celebrar los oficios de siempre que continuará con una comida campestre, reparto del bollo y verbena.
La organización cita a los segadores a las 12.00 horas en la zona conocida como El Rellouso, en La Barraca, donde se encuentra el antiguo molino de Casa Claudio. Allí, además de cabruñar las gadañas y mostrar su destreza en el corte de la pación, van a "esmarallar" la hierba, es decir, esparcirla para facilitar su secado.
Siguiendo el método tradicional, continuarán dándole un par de veces la vuelta para terminar de curarla antes de proceder a su recogida y almacenamiento. Y tras el trabajo, habrá una comida campestre que llevarán los asistentes. La bebida la pondrá Casa Claudio.
Tras una tarde de descanso y asueto, a las 21.30 horas, comenzará el reparto del bollo. Para adquirirlo es necesario contactar con Casa Claudio a través del teléfono 985835810. El plazo de reserva es este jueves 16 de julio y tiene un coste de 7 euros. Después, hay prevista una verbena y baile a cargo de Alonso.
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