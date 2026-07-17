Cornellana, en Salas, ya tiene organizadas las fiestas de Nuestra Señora con el pregón, misa cantada y tres días de verbenas

La Asociación Sociocultural y de Festejos de Cornellana, en Salas, ya lo tiene todo listo para las esperadas fiestas de Nuestra Señora, que tendrán lugar del 14 al 16 de agosto y cuya pregón será ofrecido por la vecina de Casa El Coleto, María Luisa Peragón. El colectivo, que anunció a la pregonera el pasado 12 de julio no ha dado tregua y ha publicado el cartel con el programa de actos que ofrecerá tres días de diversión y unión vecinal en la localidad.

Los festejos comenzarán el viernes 14 de agosto, a las 21.00 horas, con el pregón oficial a cargo de Peragón, que será la encargada de abrir las celebraciones. Acto seguido, el conocido como "Voladorón" resonará en el valle de Cornellana para avisar del inicio de las fiestas de Nuestra Señora.

Después habrá una espicha, cuyos vales están a la venta en los establecimientos colaboradores de la localidad y a través de los miembros de la asociación. La noche del viernes continuará con una gran verbena con el Grupo D' Cano y DJ Sito.

Al día siguiente, sábado 15 de agosto, será el día grande de Nuestra Señora. A mediodía, a las doce, se celebrará una solemne misa cantada. Y ya por la noche, a las 23.00 horas, habrá una animada verbena con Supertop y DJ Sito.

El domingo 16 de agosto será el Día del Bollo. La cita principal será a las 21.00 horas cuando comience el reparto del bollo. Los vales para esta jornada también se pueden adquirir en los mismos lugares que las entradas para la espicha del día del pregón.

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La fiesta de Nuestra Señora seguirá a las 23.00 horas con una noche y madrugada de música y baile a cargo del Grupo Ideas y Disco Danky. La organización espera una gran afluencia de vecinos y visitantes durante los tres días de festejos.