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El claustro que todos querían pintar ya tiene sus primeras acuarelas: "El sitio les fascinó"

El III Encuentro "Cornellana Milenaria" estrena el interior del monasterio como escenario artístico y vuelve a reivindicar su recuperación

Participantes en el tercer encuentro de acuarela mientras realizan sus obras en el claustro del monasterio de Cornellana.

Participantes en el tercer encuentro de acuarela mientras realizan sus obras en el claustro del monasterio de Cornellana. / David Valiela

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Demelsa Álvarez

Cornellana (Salas)

El claustro del Real Monasterio de Cornellana se convirtió este fin de semana en un gran estudio de pintura al aire libre. La apertura, por primera vez, de este espacio a los participantes del III Encuentro de Acuarela "Cornellana Milenaria" marcó una edición que volvió a reunir a decenas de artistas llegados de distintos puntos de Asturias para plasmar sobre el papel la belleza del histórico cenobio. La iniciativa, organizada por el Archivo Fotográfico de Cornellana, con la colaboración de Acuarelastur, Urban Sketchers Asturias, Grupo Niebla y el Ayuntamiento de Salas, volvió a demostrar el potencial del monasterio como escenario para actividades culturales.

La gran novedad de este año fue precisamente la posibilidad de pintar en el interior del monasterio, una demanda que los participantes venían trasladando desde las primeras ediciones. Y la respuesta no pudo ser mejor. "La mayoría lo hizo dentro. Ya venían pidiendo otros años poder entrar a pintar en el claustro y les fascinó el sitio. Les sorprendió que fuera tan amplio y vieron que es un espacio desaprovechado que tiene muchas posiblidades", explica David Valiela, impulsor del encuentro.

Participantes en el encuentro de acuarela en el monasterio de Cornellana.

Participantes en el encuentro de acuarela en el monasterio de Cornellana. / David Valiela

En total estaban inscritos 55 acuarelistas, entre ellos había integrantes de colectivos como Acuarelastur, Grupo Niebla y Urban Sketchers Asturias, además de artistas que participaron de manera individual, vecinos de Cornellana e incluso un niño de tan solo nueve años.

Para Valiela, el encuentro va mucho más allá de una simple cita artística. "Lo hago para demandar que se lleve a cabo la última fase de rehabilitación, que podamos recuperar el monasterio y disfrutarlo en condiciones, haciendo actividades dentro de forma segura y en un monumento restaurado por completo", reivindica.

Tras la jornada de pintura el sábado, el domingo se realizó la tradicional exposición de las acuarelas realizadas durante el encuentro. De las 55 obras previstas se exhibieron finalmente 36 acuarelas, ofreciendo una singular colección de perspectivas sobre uno de los monumentos más emblemáticos del concejo. "La gente quedó maravillada al ver todas las obras juntas, con distintos puntos de vista de un monumento que todo el mundo conoce. Además, la acuarela es una técnica muy bonita y muy difícil; es espectacular verlos dibujar y después contemplar el resultado final", destaca el organizador.

Exposición de las obras de arte.

Exposición de las obras de arte. / David Valiela

La programación se completó con el sorteo de obsequios facilitados por el Ayuntamiento de Salas, entre ellos artículos conmemorativos del milenario del monasterio y productos típicos de la zona.

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El éxito de participación y la buena acogida de esta tercera edición animan ya a pensar en la siguiente edición. El objetivo, asegura Valiela, es dar continuidad a una iniciativa que cada año gana adeptos y consolidar un encuentro que une patrimonio, arte y promoción turística.

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