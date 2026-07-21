Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de Las Gallinas, serán vaqueiros de honor en La Vaqueirada

El matrimonio salense formado por Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández ha sido elegido por el Consejo Rector del Festival vaqueiro y La Vaqueirada para recibir la distinción de vaqueiros mayores en la próxima edición de la boda vaqueira. El casorio tendrá además protagonismo salense, ya que una de las dos parejas protagonistas reside en Salas.

"Cuando me llamaron no me lo creía, pero estamos contentos, es una fiesta muy guapa y sentimos mucho orgullo", señala la salense, conocida por Nati. Aunque es natural de Luarca, vive desde hace 44 años en el pueblo de su marido, Las Gallinas: "Aquí me hice vaqueira y vivimos muy tranquilos". Nati es conocida por ser la primera mujer auxiliar de bombero en Asturias y ahora forma parte del grupo de Protección Civil de Salas, mientras su marido ejerció durante años como coordinador del 112 Asturias.

Cuenta Nati que ella y su marido se conocieron en las fiestas de Santiago de Otur. Tras ocho años de noviazgo, se casaron y establecieron su domicilio en Las Gallinas, braña vaqueira. De hecho, cuenta que su marido tiene sangre vaqueira por ambas ramas familiares, pues su padre era de Las Gallinas y su madre, de Buscabreiro. "Tenemos mucha ilusión y orgullo", relata Nati que conoce La Vaqueirada desde niña y también fue en varias ocasiones en compañía de su marido. Sin embargo, la del domingo será una cita especial pues recibirán una de las mayores distinciones de la celebración.

Vaqueiros de honor

El casorio tendrá por primera vez en la historia a dos parejas como protagonistas: la salense Andrea Rodríguez y el gijonés Javier Castro, junto a la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. Además, ya se ha desvelado el nombre de los vaqueiros de honor de esta edición, que serán la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández; el ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences.

Montse Fernández, Vanesa Lorences y Ángel Gavilán. / LNE

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, muestra su satisfacción por el nombramiento: "Es un honor. Tengo sangre vaqueira por parte paterna y es un honor que todo hijo o nieto de vaqueiro estaría orgullosísimo de obtener. Es un orgullo que acepto con el mayor de los agradecimientos". Además, la primera edil oficiará la boda civil junto al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, al que también se propuso como vaqueiro de honor, distinción que declinó.

Óscar Pérez mantiene la posición de que "reconocimientos de esta naturaleza se deben aceptar cuando se finaliza el desempeño de las funciones" y aboga por realizar una "despolitización" de los nombramientos que se efectúan en La Vaqueirada. Mantiene esta postura desde hace años y, de hecho, se mostró muy crítico cuandoTineo propuso al popular Álvaro Queipo para el cargo. Con todo, ha querido agradecer al Consejo Rector su esfuerzo y trabajo .

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Por su parte, la emprendedora Vanesa Lorences, fundadora de Cosmética La Vaqueira con sede en Belmonte de Miranda, también muestra su "emoción y respeto" por el homenaje. "Aprendí a reconocer las plantas y los remedios naturales con mis abuelos, en los veranos en el Puerto de Somiedo, y llevo años intentando devolver algo de ese saber investigando y documentando nuestra memoria vaqueira. Que sea la propia comunidad quien reconozca ese camino significa muchísimo más que cualquier otro premio", expone.