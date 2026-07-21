El primer Mundial de Ángela y Pablo: así vivieron dos amigos de 12 años, vecinos de Cornellana, la gesta de la Roja

España logró el domingo su segunda estrella, pero para muchos, este de 2026, es el primer Mundial de sus vidas. Entre los niños que disfrutaron por primera vez de esta aventura futbolera están Ángela Rodríguez García y Pablo Torrijos Suárez, amigos de infancia y vecinos de Cornellana (Salas).

Tienen doce años y este es su primer Mundial, un campeonato que han vivido con especial intensidad pues ambos, compañeros de colegio desde bien pequeños, son muy futboleros. Cuenta la madre de Pablo, Lucía Suárez, que aunque son seguidores de equipos diferentes (Ángela del Oviedo y del Madrid y Pablo del Sporting y del Atlético de Madrid) acostumbran a quedar para ver los partidos y “entienden” mucho de fútbol.

“No se perdieron ningún partido del Mundial y adornaron los balcones de sus casas con la bandera de España”, relata Lucía ante la atenta mirada de ambos, que este lunes celebraron la victoria con una tarde de playa en San Pedro.

La final la siguieron en la pantalla gigante instalada junto al monasterio de Cornellana, con la equipación española y una ración extra de gusanitos para no levantarse de la silla ni un momento. "Fue muy entretenida, con muchos nervios al principio y, después, con mucha alegría", resume Ángela, que tenía ciertas dudas de la victoria. Su momento preferido de la noche fue el gol de Ferran, mientras que Pablo, que daba por segura la victoria española, elige la tarjeta roja para Argentina como el momento más determinante del partido.

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Para Ángela su jugador favorito de la selección es Nico Williams, mientras que Pablo se queda con Llorente. Y, haciendo repaso del Mundial, Pablo elige como momento más especial el gol de Merino contra Portugal, mientras Ángela se inclina por el primer gol de la semifinal contra Francia. Cansados, pero felices, esperan comprar pronto la camiseta con la merecida segunda estrella.