El botánico asturiano Carlos Magdalena, el "Mesías de las Plantas", visita sus raíces maternas en Salas: "Es un motivo de orgullo"
El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, recibió al horticultor, quien ha sido distinguido con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica por su labor mundialmente reconocida en el Real Jardín Botánico de Kew Gardens en Londres
"El Mesías de las Plantas" estuvo en Salas. El horticultor y botánico asturiano conocido mundialmente por su prodigiosa habilidad para rescatar, propagar y devolver a la vida especies vegetales al borde de la extinción, Carlos Magdalena, visitó el concejo en el que tiene raíces por vía materna en compañía de familiares y amigos. Tras un paseo por Cornellana, el científico fue recibido en la villa salense por el alcalde, Sergio Hidalgo.
"La visita se convirtió en un grato reencuentro compartido de recuerdos, vínculos familiares y afecto por la tierra", comenta el Regidor, quien añade que Magdalena es "motivo de orgullo para toda Asturias y, muy especialmente, para el concejo de Salas" pues su madre era natural de la parroquia de San Esteban de Las Dorigas.
Durante su recorrido, con paradas en Cornellana y Salas, estuvo acompañado por su hijo Mateo, su hermana Claudia y sus amigos Esther Canteli y Miguel Llana-Valdés. Magdalena es una eminencia mundial de la botánica y ha sido distinguido recientemente Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, entregada en Londres por el embajador de España, en reconocimiento a su extraordinaria labor internacional en la conservación, investigación y rescate de especies vegetales en peligro de extinción.
Desde hace más de dos décadas ejerce su labor como horticultor científico en el Real Jardín Botánico de Kew Gardens en Londres, considerado una de las instituciones botánicas más importantes del planeta. "Desde allí lidera auténticos hitos mundiales de la conservación, como la salvación de la diminuta Nymphaea thermarum o el descubrimiento para la ciencia de una nueva especie de nenufar gigante, la Victoria boliviana", apunta Hidalgo.
Magdalena también ha sido seleccionado por National Geographic como uno de los "33 Agentes del Cambio" del mundo, integrando esta prestigiosa lista junto a figuras internacionales de la ciencia, la cultura y la defensa del medio ambiente, poniendo de relieve el orgullo del talento español en la protección de la biodiversidad global.
Unos estudios científicos que refleja en su libro "El Mesías de las plantas", una obra que ha sido traducida a múltiples idiomas y en la que narra sus expediciones por los rincones más remotos del planeta en busca de tesoros botánicos amenazados y alertando sobre la "ceguera vegetal" de la sociedad moderna.
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