La comida en la calle de Salas ya tiene fecha, el 8 de agosto, y estos son los locales en los que se puede reservar asiento

La comisión de festejos de las Fiestas del Bollo de Salas ha abierto el plazo de inscripción para apuntarse en la quinta edición de la comida en la calle, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto y para la que se espera una asistencia masiva dado el éxito que ha tenido entre los vecinos en los últimos años.

Las personas interesadas en asistir tienen hasta el 5 de agosto de plazo para adquirir el vale, por valor de 2 euros, que incluye la reserva del asiento y una rifa para el sorteo de un jamón en colaboración con la comisión. Se pueden retirar en seis negocios hosteleros de la villa salense, que oarticipan en la comida en la calle.

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Así, los interesados pueden pasar por la confitería "Las Fuentes", los bares Donde Juan, Uruguay, Berlín, La Luciana y El Arco, donde tendrán los vales a la venta hasta el 5 de agosto. La comida en la calle de Salas está organizada por la organización de las Fiestas del Bollo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.