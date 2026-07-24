Los novios salenses de la boda vaqueira, Andrea Rodríguez y Javier Castro, ante su gran día: "Estamos atacados"

"Estamos atacados", resume la salense Andrea Rodríguez sobre su estado de nerviosismo ante la proximidad del domingo, cuando contraerá matrimonio con su pareja, Javier Castro, en la tradicional boda vaqueira. Más tranquilos ante la cita de Aristébano está la segunda pareja, los tinetenses Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. Ambos miran al cielo confiando en esquivar la lluvia.

A Andrea Rodríguez se le han juntado los preparativos del enlace con el momento álgido de trabajo en la finca de fabas que regenta en su casa de la parroquia Malleza. "Ahora mismo estoy a tope, sin parar un momento", precisa. Con todo, ha hecho frente a ambos menesteres y ya tiene todo a punto para el domingo, cuando ella y el gijonés Javier Castro estarán acompañados por alrededor de sesenta invitados.

La madre del novio, Miriam García, será la madrina, mientras que el padre de Andrea, José Ramón "Pepín" Rodríguez, será el padrino. Los cuatro ya se han probado los trajes alquilados para el gran día. Andrea cumple también con la tradición y llevará una liga azul, un colgante nuevo y unos pendientes prestados. La primera semana de agosto celebrarán el enlace con un viaje de novios a Italia.

"El paseo a caballo no me preocupa, pero me da más respeto el tiempo. Si se mete la niebla no importa, pero si llueve...", relata Andrea Rodríguez, quien lamenta la poca información facilitada por la organización. "Me preocupa que no sé nada y tengo miedo a equivocarme en algún momento", explica. También la pareja de Tineo muestra su malestar con el presidente del consejo rector, por la escasez de información. "Sentimos que nos dejaron un poco de lado, no está bien informarnos por terceros de algo así", relata el taxista tinetense Emilio Colado.

El alcalde de Valdés oficiará la ceremonia

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, oficiará la ceremonia civil de los salenses, mientras que la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, hará lo propio con los de Tineo.. Además la primera edil será vaqueira de honor de esta edición junto al ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences.

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La boda tendrá acento salense por partida doble, ya que además de una de las parejas, se se ha elegido como vaqueiros mayores al matrimonio salense formado por Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de Las Gallinas.