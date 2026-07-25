La mejora de la carretera Cueva-Idarga en Salas finaliza este agosto para facilitar la comunicación y acceso a las fincas: "Es muy necesaria"

La vía de comunicación entre Cueva e Idarga, en Salas, quedará completamente reparada este próximo mes de agosto. Así lo informó este viernes el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en una visita a la obra de esta carretera, cuya mejora ha sido reivindicada por vecinos y el Ayuntamiento durante los últimos años. En el encuentro, en el que participó el alcalde salense, Sergio Hidalgo, también hablaron sobre el proyecto en el que trabaja el Principado de Asturias para mejorar los accesos a los montes y pastizales de La Peña, en la parroquia de Ardesaldo.

"Esta obra va a facilitar los desplazamientos de vehículos y maquinaria, mejora los accesos a las fincas de la zona y va a permitir cerrar un circuito con otros caminos del entorno y reforzar la conectividad de las comunicaciones internas para facilitar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, así como mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos", afirmó el Consejero durante la visita a los trabajos, que ejecuta la empresa Desarrollos y Metas S.L. con una inversión de 279.994 euros.

Las obras consisten en acondicionar dos viales que suman en total 1.230 metros, en los que se renovará el firme y se ampliará la plataforma. Los dos caminos se asfaltan con una capa de rodadura de aglomerado en caliente, de 3,5 metros, y contarán con una cuneta triangular de hormigón de medio metro. Hasta ahora, uno de ellos, de 400 metros, contaba con tratamiento bituminoso y el otro, de 850 metros, estaba sin pavimentar.

Por su parte, el Regidor salense destacó que la actuación para renovar la vía entre Cueva e Idarga "es muy importante porque llevamos años intentando sacarla adelante en distintas ocasiones y ahora, por fin, ya es una realidad, era una obra muy necesaria porque es la comunicación que tienen estos dos pueblos". Asimismo, el consejero de Medio Rural añadió que esta actuación se engloba en el marco del Pacto por el Medio Rural.

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Además, en el concejo salense esperan por otra importante actuación por parte del Principado, la mejora de los accesos a los montes y pastizales de La Peña, en la parroquia de Ardesaldo. Según informó el Alcalde, los técnicos de Medio Rural "están ya redactando el proyecto que mejorará los caminos de uso ganadero y agrícola".