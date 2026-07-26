Silvia Velázquez, al frente de una histórica tienda de deportes de Salas: "Aquí podemos tener de todo sin movernos del concejo"

Reaperturas y renovación marcan el ambiente en Salas durante los últimos meses. Restaurantes, bares y locales han vuelto a levantar la persiana en una villa que atraviesa un momento de dinamismo, impulsado, entre otros factores, por la llegada de Royal A-Ware o el auge del Camino de Santiago. En ese contexto también siguen quienes apostaron hace años por quedarse. La salense Silvia Velázquez es una de ellas. Natural del pueblo de Linares, desde 2021 está al frente de Deportes Villar, la histórica tienda que durante décadas ha vestido de deporte a los vecinos del concejo.

La jubilación de Consuelo García, hasta entonces propietaria del establecimiento, fundado en 1948, le dio la oportunidad de tomar el relevo. Reconoce que no es lo mismo empezar un negocio desde cero que hacerse cargo de uno que ya tiene una clientela consolidada. "Cogí una tienda que ya funcionaba y eso siempre ayuda", resume.

Pero había algo casi más importante que conocer el funcionamiento del negocio: conocer a quienes cruzan cada día la puerta. "Si queremos nos podemos quedar en Salas y tener de todo", defiende. "Yo siempre viví en un pueblo, lo prefiero a la ciudad", añade.

Batalla contra las plataformas

Mantener un comercio local abierto en pleno auge de las compras por Internet no resulta sencillo. Las grandes plataformas juegan con unos precios difíciles de igualar para una tienda de pueblo. Silvia tiene claro cuál ha sido su respuesta: "Renovarse, mover el negocio por Internet".

Velázquez delante de su establecimiento. / Marcos Francos Segurola

Paradójicamente, reconoce que esas mismas herramientas también le han abierto nuevas puertas. "Aunque me perjudique, también me ayuda. Me viene gente de Tineo y de Pravia a por zapatos porque ven los vídeos que hago", explica. Lleva años promocionando sus productos en redes sociales y asegura que el esfuerzo merece la pena.

Sin embargo, hay una práctica que sigue costándole entender: clientes que se prueban un producto en la tienda, reciben asesoramiento y después lo compran por Internet. "Vinieron y me preguntaron por unos playeros del escaparate, se los probaron y me dijeron que los iban a pedir online porque estaban un 20 % más baratos", recuerda. "La gente no se corta", añade.

Velázquez en el interior de su negocio. / Marcos Francos Segurola

Según explica, esa diferencia suele darse sobre todo con grandes marcas como Adidas o Nike. "Van a través de intermediarios y ponen precios para tienda imposibles", lamenta. Con el resto de los artículos, asegura que las diferencias suelen ser mucho menores. "Entre los gastos de envío y que al final te sale un 10 % más barato, la diferencia es mínima. Si quieres comprar por internet, compra; yo ya no me peleo con la gente", precisa.

Alfombra roja para los clientes

Las dificultades existen, pero hay algo que hace que Silvia Velázquez siga convencida de continuar al frente del negocio: sus clientes. "A todos mis clientes les tendría que poner la alfombra roja", afirma entre risas. "Tienes un día malo, pero vienen tus clientes fieles de siempre e intentas tirar por ellos", añade.

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Son ellos quienes siguen entrando en Deportes Villar atraídos por algo que, según cree, ninguna plataforma puede ofrecer. "Ven el catálogo en vídeo, pero luego los atiendo de tú a tú para cualquier cosa que necesiten". Una cercanía que, de momento, Internet todavía no ha conseguido sustituir.