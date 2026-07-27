La Cofradía del Viso lanza el cartel de sus fiestas y anima a participar "en unos días muy especiales llenos de fe, tradición y convivencia"
La primera cita será el miércoles 5 de agosto con la procesión de bajada de la talla desde el santuario hasta la colegiata
La Cofradía de Nuestra Señora del Viso ha presentado un completo y cuidado programa de actos en honor a su patrona, la Virgen del Viso, garantizando varios días de emotividad, tradición folclórica y cultura. El colectivo invita a los vecinos "a participar y acompañarnos en unos días muy especiales, llenos de fe, tradición y convivencia".
Las celebraciones arrancarán de manera oficial el miércoles, 5 de agosto, con uno de los momentos con mayor carga emotiva de todo el calendario: la tradicional Bajada de la Virgen. A las 19.00 horas, la imagen de la patrona emprenderá su marcha en procesión desde el Santuario hacia el corazón urbano de Salas.
A la altura del barrio de San Martín, a partir de las 20.30 horas, la comitiva estará acompañada por los sones de la Banda de Gaitas "Villa de Salas", que escoltará a la Virgen en el tramo final de su recorrido hasta la Colegiata. Al llegar, los cofrades disfrutarán del tradicional reparto del bollo y la bebida en la Plaza de la Iglesia.
Novena
A partir del día siguiente, 6 de agosto, y hasta el 14 de agosto, la vida religiosa de la villa girará en torno a la solemne novena, que se oficiará diariamente en la Colegiata en doble horario de 13.00 y 20.00 horas, sirviendo de preparación espiritual para el día grande.
El apartado cultural y de convivencia de las fiestas tendrá varias fechas clave en el calendario. El viernes, 7 de agosto, a las 21.30 horas, las risas y el teatro costumbrista asturiano serán los protagonistas en el pabellón de la Veiga gracias a la actuación del célebre grupo "Carbayín". Tan solo un día después, el sábado 8 de agosto, tendrá lugar el Día de la Cofradía, una jornada institucional reservada para el homenaje y el nombramiento de los nuevos Cofrades de Honor.
El jueves, 13 de agosto, a las 20.00 horas tendrá lugar la celebración de la Misa Asturiana de Gaita, una cita de especial arraigo que patrocina la Fundación Valdés-Salas.
El día grande
El culmen festivo llegará el sábado, 15 de agosto, día de la festividad de Nuestra Señora del Viso. Las celebraciones se iniciarán a las 10.00 horas con la primera misa en la Colegiata, previa a la concurrida procesión de subida hacia el Santuario programada para las 12.00 horas. Este recorrido estará engalanado por la música tradicional de la Banda de Gaitas "Villa de Salas" y las voces del Coro Conjunto formado por integrantes de Salas, Belmonte y San Claudio. A las 12.30 horas se oficiará la gran misa en el Santuario, dando paso a la popular comida campestre en el prao del Viso, amenizada por la Charanga "Picante" de Gijón y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".
Como colofón, la jornada festiva se trasladará al casco urbano mediante un vistoso pasacalles que desembocará en una gran verbena nocturna, donde la música y el baile estarán asegurados hasta altas horas con la participación conjunta de la Charanga "Picante" de Gijón, la Charanga "Beerbena" de Avilés y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".
- La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo