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La Cofradía del Viso lanza el cartel de sus fiestas y anima a participar "en unos días muy especiales llenos de fe, tradición y convivencia"

La primera cita será el miércoles 5 de agosto con la procesión de bajada de la talla desde el santuario hasta la colegiata

Una edición pasada de la procesión del Viso.

Una edición pasada de la procesión del Viso. / LNE

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T. Cascudo

Salas

La Cofradía de Nuestra Señora del Viso ha presentado un completo y cuidado programa de actos en honor a su patrona, la Virgen del Viso, garantizando varios días de emotividad, tradición folclórica y cultura. El colectivo invita a los vecinos "a participar y acompañarnos en unos días muy especiales, llenos de fe, tradición y convivencia".

Las celebraciones arrancarán de manera oficial el miércoles, 5 de agosto, con uno de los momentos con mayor carga emotiva de todo el calendario: la tradicional Bajada de la Virgen. A las 19.00 horas, la imagen de la patrona emprenderá su marcha en procesión desde el Santuario hacia el corazón urbano de Salas.

A la altura del barrio de San Martín, a partir de las 20.30 horas, la comitiva estará acompañada por los sones de la Banda de Gaitas "Villa de Salas", que escoltará a la Virgen en el tramo final de su recorrido hasta la Colegiata. Al llegar, los cofrades disfrutarán del tradicional reparto del bollo y la bebida en la Plaza de la Iglesia.

Novena

A partir del día siguiente, 6 de agosto, y hasta el 14 de agosto, la vida religiosa de la villa girará en torno a la solemne novena, que se oficiará diariamente en la Colegiata en doble horario de 13.00 y 20.00 horas, sirviendo de preparación espiritual para el día grande.

El apartado cultural y de convivencia de las fiestas tendrá varias fechas clave en el calendario. El viernes, 7 de agosto, a las 21.30 horas, las risas y el teatro costumbrista asturiano serán los protagonistas en el pabellón de la Veiga gracias a la actuación del célebre grupo "Carbayín". Tan solo un día después, el sábado 8 de agosto, tendrá lugar el Día de la Cofradía, una jornada institucional reservada para el homenaje y el nombramiento de los nuevos Cofrades de Honor.

El jueves, 13 de agosto, a las 20.00 horas tendrá lugar la celebración de la Misa Asturiana de Gaita, una cita de especial arraigo que patrocina la Fundación Valdés-Salas.

El día grande

El culmen festivo llegará el sábado, 15 de agosto, día de la festividad de Nuestra Señora del Viso. Las celebraciones se iniciarán a las 10.00 horas con la primera misa en la Colegiata, previa a la concurrida procesión de subida hacia el Santuario programada para las 12.00 horas. Este recorrido estará engalanado por la música tradicional de la Banda de Gaitas "Villa de Salas" y las voces del Coro Conjunto formado por integrantes de Salas, Belmonte y San Claudio. A las 12.30 horas se oficiará la gran misa en el Santuario, dando paso a la popular comida campestre en el prao del Viso, amenizada por la Charanga "Picante" de Gijón y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".

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Como colofón, la jornada festiva se trasladará al casco urbano mediante un vistoso pasacalles que desembocará en una gran verbena nocturna, donde la música y el baile estarán asegurados hasta altas horas con la participación conjunta de la Charanga "Picante" de Gijón, la Charanga "Beerbena" de Avilés y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".

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