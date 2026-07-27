La Cofradía del Viso lanza el cartel de sus fiestas y anima a participar "en unos días muy especiales llenos de fe, tradición y convivencia"

La Cofradía de Nuestra Señora del Viso ha presentado un completo y cuidado programa de actos en honor a su patrona, la Virgen del Viso, garantizando varios días de emotividad, tradición folclórica y cultura. El colectivo invita a los vecinos "a participar y acompañarnos en unos días muy especiales, llenos de fe, tradición y convivencia".

Las celebraciones arrancarán de manera oficial el miércoles, 5 de agosto, con uno de los momentos con mayor carga emotiva de todo el calendario: la tradicional Bajada de la Virgen. A las 19.00 horas, la imagen de la patrona emprenderá su marcha en procesión desde el Santuario hacia el corazón urbano de Salas.

A la altura del barrio de San Martín, a partir de las 20.30 horas, la comitiva estará acompañada por los sones de la Banda de Gaitas "Villa de Salas", que escoltará a la Virgen en el tramo final de su recorrido hasta la Colegiata. Al llegar, los cofrades disfrutarán del tradicional reparto del bollo y la bebida en la Plaza de la Iglesia.

Novena

A partir del día siguiente, 6 de agosto, y hasta el 14 de agosto, la vida religiosa de la villa girará en torno a la solemne novena, que se oficiará diariamente en la Colegiata en doble horario de 13.00 y 20.00 horas, sirviendo de preparación espiritual para el día grande.

El apartado cultural y de convivencia de las fiestas tendrá varias fechas clave en el calendario. El viernes, 7 de agosto, a las 21.30 horas, las risas y el teatro costumbrista asturiano serán los protagonistas en el pabellón de la Veiga gracias a la actuación del célebre grupo "Carbayín". Tan solo un día después, el sábado 8 de agosto, tendrá lugar el Día de la Cofradía, una jornada institucional reservada para el homenaje y el nombramiento de los nuevos Cofrades de Honor.

El jueves, 13 de agosto, a las 20.00 horas tendrá lugar la celebración de la Misa Asturiana de Gaita, una cita de especial arraigo que patrocina la Fundación Valdés-Salas.

El día grande

El culmen festivo llegará el sábado, 15 de agosto, día de la festividad de Nuestra Señora del Viso. Las celebraciones se iniciarán a las 10.00 horas con la primera misa en la Colegiata, previa a la concurrida procesión de subida hacia el Santuario programada para las 12.00 horas. Este recorrido estará engalanado por la música tradicional de la Banda de Gaitas "Villa de Salas" y las voces del Coro Conjunto formado por integrantes de Salas, Belmonte y San Claudio. A las 12.30 horas se oficiará la gran misa en el Santuario, dando paso a la popular comida campestre en el prao del Viso, amenizada por la Charanga "Picante" de Gijón y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".

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Como colofón, la jornada festiva se trasladará al casco urbano mediante un vistoso pasacalles que desembocará en una gran verbena nocturna, donde la música y el baile estarán asegurados hasta altas horas con la participación conjunta de la Charanga "Picante" de Gijón, la Charanga "Beerbena" de Avilés y la Banda de Gaitas "Aires de Valdés".