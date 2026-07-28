La emoción de los salenses Nati Pérez y Víctor Jesús Fernández al recibir la máxima distinción de la Vaqueirada: "Fue un día perfecto"

Natividad Pérez, más conocida como Nati, descuelga el teléfono en su casa de Las Gallinas y resume las sensaciones de un día que resultó "perfecto" de principio a fin. El domingo recibió junto a su marido, Víctor Jesús Fernández, la distinción de "vaqueiros mayores" que concede anualmente el consejo rector del Festival vaqueiro y La Vaqueirada. Con poca voz y cansada tras un día intenso, esta vecina de Las Gallinas cuenta a LA NUEVA ESPAÑA el orgullo y la emoción vivida en el alto de Aristébano.

"Fue un día perfecto y estamos muy orgullosos. Yo todavía lloré un poco recordando a mi madre y a mi hermana con las que iba de niña a esta fiesta. No pude hablar de la emoción y lo que hice fue dar las gracias al consejo rector y a todos los que nos acompañaron", resume Nati, conocida por haber sido la primera mujer auxiliar de bombero de Asturias y por formar parte en la actualidad del grupo de Protección Civil de Salas.

Viaje a caballo

Precisamente agradece a los compañeros de Protección Civil de Valdés que la ayudaran a subir y a bajar del caballo. Gracias a ellos logró completar todo el recorrido subida a lomos de un caballo. Su marido, durante años coordinador del 112 Asturias, tuvo peor suerte, ya que le tocó un animal poco acostumbrado a eventos como el de la boda vaqueira, lo que le obligó a completar a pie la mitad del camino.

Natural de Luarca y vecina de Las Gallinas, el pueblo de su marido, desde hace 44 años, Nati Pérez ya se siente vaqueira y más tras la distinción del domingo. Fueron los alcaldes de Valdés, Óscar Pérez, y de Salas, Sergio Hidalgo, los encargados de homenajear al matrimonio. "Yo estaba muy nerviosa, mi marido tranquilísimo", apunta la mujer.

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El concejo de Salas tuvo un gran protagonismo en el casorio, ya que una de las dos parejas, la formada por Andrea Rodríguez y Javier Castro reside en Malleza (Salas). Contrajeron matrimonio en una boda civil junto a los tinetenses Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. El día aguantó, pese a las previsiones de lluvia, y la braña de Aristébano se vistió de fiesta para vivir una de las tradiciones más bonitas del Occidente.