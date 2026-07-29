Salas lleva 85 nidos de avispón asiático en lo que va de año: "Estamos por encima de cifras de años anteriores; queda mucho para erradicarlo"

Salas lleva eliminados un total de ochenta y cinco nidos de vespa velutina o avispón asiático en lo que va de año. Lejos de bajar, la cifra ha ido creciendo en los últimos años. "Ya superamos la cifra de años anteriores, queda aún mucho trabajo para su erradicación", alerta Ana Pérez, concejala y coordinadora municipal del plan contra esta especie invasora.

El plan de exterminación es posible gracias a la implicación de alrededor de ocho personas entre voluntarios de la Asociación Salense Antivelutina y de Protección Civil. "Recibimos los avisos y se van eliminando según la disposición de los efectivos y la prioridad del nido, pues no es lo mismo que esté en el monte, que en una casa habitada", señala Pérez, que además de coordinar es también una de las voluntarias que participan en la tarea de eliminar nidos. De hecho, es la única mujer.

La concejala da cuenta de la adaptación de esta especie a la zona, por lo que ya es capaz de anidar "en casi cualquier sitio, desde dentro de una colmena a en un contenedor". En este sentido, alerta sobre la importancia de tener cuidado cuando se realizan trabajos de desbroce o labores de campo. "Los nidos de suelo son peligrosos porque la persona que está trabajando no sabe de su existencia y al producirle algún tipo de daño es cuando se pueden registrar incidentes graves con las velutinas. Afortunadamente en Salas no ha pasado nada grave, pero sí algún susto", señala.

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La campaña de erradicación de nidos estará en marcha hasta final de año, "cuando comiencen a quedar Inactivos", por lo que se recuerda a la población la importancia de avisar ante su localización. Ana Pérez considera que la gente sigue concienciada en este aspecto, aunque admite que en lo que se refiere al trampeo sí que se ha notado cierto bajón. "Va un poco a menos porque la gente se cansa, pero también es algo normal", señala.