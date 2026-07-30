Salas se viste de gala para celebrar las esperadas Fiestas del Bollo con un destacado plantel de grupos y orquestas

La villa de Salas última los preparativos para acoger de nuevo una de las citas estivales más concurridas y esperadas de toda la comarca: las Fiestas del Bollo, que se celebrarán entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto. "Este año os espera un programa preparado con muchísima ilusión, con actividades para todas las edades: desfile de peñas, verbenas, juegos infantiles, reparto del bollo, gran paellada, carromatos y mucho más", animan desde la Comisión de fiestas.

Las celebraciones darán comienzo la tarde del viernes 21 de agosto con la jornada dedicada íntegramente al Día de Peñas. A partir de las 18.30 horas, las distintas agrupaciones recorrerán el centro urbano con un animado desfile lleno de color, que estará amenizado por una vistosa carroza musical. La actividad festiva se trasladará posteriormente al prao de la fiesta, donde a las 23.00 horas las peñas se reunirán para celebrar su multitudinaria cena de convivencia. A continuación, a partir de las 23:30 horas, dará comienzo la primera gran verbena de las fiestas, cuyo ritmo correrá a cargo de las actuaciones del Grupo Sensación, Grupo Límite y el espectáculo de Discoastur.

El sábado 22 de agosto llegará la jornada central con el emblemático Día del Bollo, que arrancará a las 10.00 horas en el campo de tiro del Viso con la disputa del Campeonato de tiro al plato. La programación vespertina dará comienzo a las 17.00 horas en el prao de la fiesta con una amplia oferta de ocio infantil que incluirá gymkana, fiesta de la espuma y taller de pintacaras.

Cintas a caballo

A las 17.30 horas, el protagonismo pasará al prao de El Faces con la celebración de la espectacular carrera de cintas a caballo, una de las citas ecuestres con mayor tradición del festejo. Tras la prueba, a partir de las 20.30 horas, se procederá al esperado reparto del bollo en el recinto festivo. La noche del sábado estará amenizada por la orquesta Combo Dominicano, respaldada por las actuaciones del Grupo Ideas y Discoastur.

El domingo 23 de agosto estará marcado por la celebración de la Gran Paellada Popular. Las actividades en el recinto de la fiesta se abrirán a la una de la tarde con el concierto del grupo Ciudadano Vil, que servirá de preámbulo culinario. A partir de las 14.30 horas, los asistentes podrán degustar la paellada servida en el propio prao.

La programación del domingo continuará por la tarde, a las 17.30 horas, con la celebración de un divertido descenso de carromatos, para el cual se requiere inscripción previa. Posteriormente, a las 19.30 horas, la música tradicional asturiana tomará el relevo en el pabellón de la Veiga con una muestra de tonada a cargo de la destacada intérprete Anabel Santiago.

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El cierre definitivo de las Fiestas del Bollo llegará a partir de las 23.00 horas con la última verbena, amenizada por las formaciones Grupo D' Cano y Grupo Tekila, encargadas de despedir las celebraciones hasta el próximo año.