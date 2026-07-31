La francesa Nexun planea un parque solar en el alto de Cabruñana

Asturias empieza a tener atractivo para la energía solar. La multinacional francesa Nexun proyecta la construcción de un parque con más de 3.60o paneles fotovoltaicos en el alto de Cabruñana, en terrenos del concejo de Salas.

Nexun es una empresa de proyectos de energía solar con sede en Lyon (Francia) y con filiales en Alemania, Austria, Polonia, Italia y España. En España tiene una cartera de 25 proyectos de parques solares de más de 174 megavatios (MW). Algunos de ellos ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red y entre ellos está el que la compañía planea para el concejo de Salas.

El proyecto se denomina parque solar fotovoltaico Cornellana y se ubica en un conjunto de parcelas de uso agrario situadas en el alto de Cabruñana, cerca del pueblo del mismo nombre y de la carretera N-634. La planta ocupará una superficie de 4,25 hectáreas y contará con 3.668 módulos fotovoltaicos que se montarán sobre estructuras mecánicas de acero ("trackers") con sistemas de seguimiento solar para aprovechar al máximo la radiación. El parque también incluye siete inversores, un transformador, una caseta de control y una línea eléctrica subterránea de evacuación de 145 metros de longitud que conectará el parque solar con la línea Cornellana-Grado de la compañía E-Redes.

El parque fotovoltaico tendrá una potencia instalada de 3,05 MW, aunque la potencia de acceso a la red eléctrica estará limitada a 2 MW. El promotor prevé una producción anual de 3.529 MWh de electricidad.

Nexun está tramitando los permisos medioambientales ante la Dirección General de Medio Ambiente del Principado, a la que ya presentó el estudio de implantación, y prevé una inversión de más de 931.000 euros

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Este parque solar fotovoltaico de generación eléctrica se suma a los que proyectan EDP, Electra Norte e Ingesanc en antiguas minas de carbón a cielo abierto de Tormaleo (Ibias) y Cerredo (Degaña). Además, en Asturias se han instalado en los últimos años grandes parques de autoconsumo vinculados a empresas como Asturiana de Zinc o DuPont.