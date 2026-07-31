Vuelve la gran comida popular de Salas: reservas abiertas para una cita que reúne a cientos de personas

La comida en la calle volverá a convertirse en uno de los grandes momentos de convivencia del verano salense. La comisión de festejos de las Fiestas del Bollo de Salas, con la colaboración del Ayuntamiento, ha organizado una nueva edición de esta cita gastronómica que se celebrará el 8 de agosto, antesala de las principales fiestas salenses, la tradicional Romería del Viso, que tendrá lugar el 15 de agosto, y las Fiestas del Bollo del 21 al 23 de agosto.

La iniciativa, que en los últimos años ha llegado a reunir a cerca de un millar de comensales, volverá a llenar de ambiente las calles de la villa con largas mesas compartidas en las que vecinos, familias y grupos de amigos disfrutarán de una jornada pensada para dar el pistoletazo de salida al programa festivo.

Para participar será necesario reservar plaza en alguno de los establecimientos colaboradores, con un precio de 2 euros por persona. La aportación incluye el asiento reservado y la participación en el sorteo de un jamón, organizado por la comisión de fiestas.

Las reservas podrán realizarse a través de los bares participantes: Confitería Las Fuentes, Bar Donde Juan, Bar Uruguayo, Bar Berlín, Bar La Luciana y Bar El Arco. Además, la organización ha establecido que las papeletas podrán recogerse hasta el 5 de agosto.

La comida en la calle se ha consolidado como una de las actividades más exitosas del calendario estival de Salas llegando a la quinta edición. Año tras año ha ido ganando participación hasta congregar a cientos de personas alrededor de la mesa, convirtiéndose en un acto previo a las fiestas que combina gastronomía, convivencia y ambiente festivo.

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Con esta convocatoria, la comisión de festejos calienta motores para unas semanas marcadas por el ambiente festivo y la tradición en la villa salense.