Láneo calienta motores para San Lorenzo: concurso de tortillas, gran pulpada y mucha fiesta

La comisión de fiestas de Láneo, en Salas, tiene todo listo para sus grandes fiestas de San Lorenzo. Este año, señalan los promotores, tendrán "una marcada apuesta por las raíces y la tradición", empezando por el propio cartel festivo que emula a uno editado en 1980 donde se usaba el nombre histórico de "Lanio" en lugar de Láneo.

"Hay muchos rumores sobre el empleo del nombre de Lanio, alguno cuenta que por motivos de correspondencia, muchas cartas iban a Lavio por equivocación, por eso se cambió a Láneo", señala Adriana Álvarez desde la comisión organizadora. "El diseño de este año toma su inspiración directa de un cartel de 1980, compartido por nuestros vecinos, y elaborado por una antigua comisión. Y tenemos que admitir que hemos usado la IA, es decir la Inteligencia de Adriana, Alberto, Andrea, Lorena", bromean los salenses.

A la izquierda el cartel de 1980, a la derecha, el de este año. / R. T. C.

Ausencias destacadas

"Queríamos hacer este homenaje porque cada vez son más las personas que nos faltan en estas fiestas; vecinos muy importantes que siempre apoyaron a la comisión y que son el alma de todo, tanto los que están al pie del cañón aportando su granito de arena como los que llenan las barras consumiendo. Con este guiño recordamos con todo el cariño a nuestros antepasados y a toda esa gente querida que hizo grandes fiestas, conocidas en todos los pueblos de alrededores", apunta Adriana Álvarez. Explica además que este año se han hecho unas camisetas blancas a juego con un pañuelo, un diseño "de líneas sencillas y modernas que rinde tributo a dos símbolos locales inconfundibles, el puente y el salmón del río Narcea".

La programación comienza el día 7 con la segunda edición del concurso de tortillas. En su primera edición lograron más de veinte participantes, por lo que este año esperan batir el récord. La jornada comenzará a las 19.00 horas e incluirá una sesión de bingo y la actuación de un DJ local.

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El día 8 los vecinos disfrutarán de una gran pulpada gallega y del concierto del grupo local Ciudadano Vil. Tras el descanso previsto para el domingo 9, la celebración regresa el día 10 con el día grande. A las 12.00 horas será la misa solemne, seguida de procesión y sesión vermú con el Dúo Encanto. Por la noche actuarán el Grupo Sensación y DJ Kinai. El broche de oro llegará el día 11 con el tradicional reparto del bollo y la fiesta a cargo de D'Cano y el Grupo Ideas "para cerrar las fiestas de este año en lo más alto".