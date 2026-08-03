El alcalde de Salas comparte con los vecinos el proyecto para el gran centro de datos: "Hemos conseguido convencer y ser atractivos"

Ha sido mucho tiempo de trabajo discreto y serio para avanzar en el proyecto, ha dicho este lunes el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, a LA NUEVA ESPAÑA, preguntado por la inversión que acaba de conocerse para su municipio: 1.226 millones para un gran centro de datos que generará 120 empleos directos, tal y como acaba de anunciarse.

El regidor ha expresado su satisfacción ante una iniciativa que traerá prosperidad a Salas, a su comarca y a toda Asturias, señaló Hidalgo, que ha dado las gracias a todos los que han trabajado de manera callada y constante para que la propuesta del concejo resultase atractiva, convenciese y fuese finalmente la elegida. Ha tenido palabras de gratitud especiales para los técnicos municipales y para los responsables de la Cámara de Comercio y de Sekuens implicados en el impulso a este asunto.

El Ayuntamiento de Salas mantenía desde hace tiempo una actitud proactiva para promocionar y poner a disposición de inversores el suelo del polígono de Nonaya, en el que finalmente ha atraído esta inversión. Hidalgo subrayó lo que supone la iniciativa en materia de actividad económica y empleo.

El regidor, que destacó que "todavía hay que seguir trabajando" con discreción y seriedad como hasta ahora, se ha dirigido a través de un vídeo a sus vecinos para hacerles partícipes de la buena noticia.

"Quiero compartir una muy buena noticia para Salas y también para sus vecinos". Así comienza el vídeo comunicado en el que el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, comparte con sus vecinos el proyecto, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, para crear un gran almacén de datos en el polígno del Nonaya Este, actualmente en tramitación.

"Llevamos muchos meses trabajando de forma muy discreta, seria y tranquila en la instalación de una empresa y en el desarrollo del polígono industrial del Nonaya en Salas. Estamos hablando de la instalación de una empresa relacionada con la alta tecnología, un parque científico y tecnológico en nuestro futuro polígono con una inversión importante para nuestro municipio y de las mayores en los últimos tiempos en nuestra comunidad autónoma", añade.

El regidor se muestra feliz y destaca que en el Ayuntamiento "estamos muy satisfechos, muy ilusionados, pero sobre todo también con muchísima tranquilidad, prudencia y discreción". Recuerda que es la "confidencialidad" la que les ha guiado en este proceso y la que debe presidir cualquier situación cuando "se trata de posibles proyectos inversores de empleo y de actividad económica en el municipio".

"Seguiremos trabajando en el desarrollo de este proyecto, que va a ser importantísimo y vital para nuestro municipio. Quiero agradecer muy mucho, tanto a la Cámara de Comercio como a la agencia Sekuens, porque han trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento en este proyecto, en que pudiera ver la luz y que pudiera salir adelante. Y por lo tanto mil gracias a ellos", añadió.

El alcalde incide en que el recorrido será largo. Y concluye: "Queda muchísimo todavía, pero hemos conseguido convencer y ser atractivos para esta inversión. Queda mucho para que sea una realidad, pero la decisión está tomada. Ha gustado este espacio, este municipio y nuestras maneras de trabajar".

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Según ha podido saber este periódico, la iniciativa, que hoy se ha dado a conocer en la sede de Presidencia, se presentará también en Salas en unos días.