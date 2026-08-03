La candidatura de Salas al premio "Pueblo Ejemplar de Asturias" no para de recabar apoyos: "La gente está volcada"
"Demostramos que nuestro mayor patrimonio no son los monumentos, sino las personas que hacen posible cada día".
La candidatura de la villa de Salas al premio "Pueblo Ejemplar de Asturias" de la Fundación Princesa de Asturias no deja de sumar apoyos. La Asociación de Sidra Casera, promotora este año del proyecto, agradece los respaldos recibidos desde personas y colectivos. "Nos está sorprendiendo la acogida, estamos recibiendo muchos apoyos de dentro y fuera del concejo. La gente está volcada y da gusto ver de lo que somos capaces las asociaciones cuando nos juntamos", señala la vocal del colectivo promotor, Sira Fernández.
Hace unos días se organizó una quedada en el centro de la capital salense para grabar un vídeo demostrando las razones por las que Salas merece el reconocimiento. Durante el rodaje se hizo la foto que ilustra esta información y que simboliza un concejo unido.
"Creemos en nuestro pueblo. Creemos en nuestra gente. Creemos que Salas merece ser Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Desde la Asociación de Sidra Casera de Salas, promotora de esta candidatura, queremos daros las gracias de todo corazón. Gracias a quienes recorristeis kilómetros para estar presentes. Gracias a quienes dejasteis por unas horas vuestro trabajo, vuestro tiempo y vuestras familias. Gracias a cada asociación, a cada colectivo y a cada persona que quiso formar parte de esta fotografía que ya forma parte de la historia de nuestro concejo. Porque esta candidatura nunca ha sido de una asociación. Es de un pueblo entero", señala el colectivo en sus redes sociales.
La Asociación de Sidra Casera defiende que "un pueblo que sabe unirse cuando merece la pena" y Salas demuestra que "su mayor patrimonio no son sus monumentos, sino las personas que lo hacen posible cada día".
El colectivo está colgando en sus redes sociales los diferentes apoyos que va recibiendo. Por ejemplo, desde la comisión de fiestas de Salas defienden su orgullo por pertenecer a un concejo "que sabe unirse cuando hace falta, que cuida sus raíces sin dejar de mirar al futuro y que demuestra, día tras día, que el verdadero valor de un pueblo está en las personas.
La Hermandad del Cristo Yacente, la Cofradía del Viso Río, Nonaya Futsal, el club deportivo Lobo Race, diferentes empresarios a título particular y la Unión de Comercio y Hostelería de Salas, entre otros, también han hecho público su respaldo y orgullo hacia esta candidatura. "Quienes vivimos y trabajamos aquí sabemos que este galardón no sería solo un premio, sería el reconocimiento a una forma de vivir, de ayudarnos, de mantener nusetras raíces y, al mismo tiempo, seguir construyendo futuro", señala este último colectivo.
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