El PSOE de Salas aplaude el gran centro de datos proyectado para la capital salense: "Proyectos como este son posibles cuando existe una estrategia compartida"
El concejo, subrayan los socialistas, "tiene potencial, tiene capacidad para atraer proyectos de futuro y tiene un papel importante que desempeñar en la Asturias innovadora y competitiva que estamos construyendo"
El PSOE de Salas se suma a la satisfacción del Gobierno salense tras hacerse pública en las últimas horas una inversión millonaria para el futuro polígono Nonaya Este, en la capital del concejo. El gran centro de datos que plantea Digital Valley Asturias para el municipio y que lleva meses de callada negociación y trámites demuestra, a juicio de los socialistas, "que Salas está en condiciones de aprovechar las oportunidades que genera una Asturias cada vez más atractiva para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial".
Los socialistas reivindican la importancia del trabajo conjunto de todas las administraciones, "en especial, del Gobierno de Asturias, que ha contribuido a que esta oportunidad llegue a Salas". Y añaden: "Más allá de siglas o colores políticos, proyectos de esta envergadura son posibles cuando existe una estrategia compartida para hacer de Asturias una tierra atractiva para la inversión, la tecnología y la actividad económica. Hoy toca alegrarse por esta noticia y seguir trabajando para que se convierta en una realidad".
El PSOE salense está convencido de que el concejo "tiene potencial, tiene capacidad para atraer proyectos de futuro y tiene un papel importante que desempeñar en la Asturias innovadora y competitiva que estamos construyendo entre todos". En este sentido, defienden que "la apuesta del Gobierno de Adrián Barbón por la innovación, la ciencia y el desarrollo empresarial puede convertirse en nuevas oportunidades para el territorio y para la creación de empleo".
Apuesta por el suelo industrial
Los socialistas salenses también han querido poner sobre la mesa que la situación actual "es el resultado de muchos años de trabajo, planificación y visión de futuro" y que fue "la anterior corporación municipal socialista la que apostó decididamente por el desarrollo de este polígono industrial, impulsando la adquisición de los terrenos y sentando las bases de una infraestructura llamada a convertirse en un motor de crecimiento para nuestro concejo".
En este sentido, explican que el objetivo siempre fue el de "dotar a Salas de suelo empresarial capaz de atraer nuevas iniciativas, generar empleo y crear oportunidades para las generaciones presentes y futuras". Por ello, añaden, los socialistas denunciaron hace meses "la falta de avances en su desarrollo y exigimos explicaciones sobre una situación de parálisis que considerábamos preocupante para el futuro económico del municipio". Y añaden: "Lo hicimos porque sabíamos que disponer de suelo industrial preparado era fundamental para aprovechar oportunidades como la que hoy conocemos. Los acontecimientos han demostrado que aquella preocupación estaba plenamente justificada".
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