Salas refuerza la seguridad en los accesos al mirador del Viso de cara al día del eclipse total
El consistorio acoge una reunión previa a una jornada en la que se esperan muchos visitantes en el concejo
El Ayuntamiento de Salas acogió este lunes una reunión de seguridad para coordinar el despliegue para la jornada del próximo 12 de agosto, cuando tendrá lugar el eclipse total de sol. El alcalde, Sergio Hidalgo, presidió un encuentro que busca controlar los accesos y los desplazamientos de los muchos visitantes que se esperan en el concejo, considerado uno de los diez mejores enclaves de Asturias para ver este fenómeno natural único.
En el encuentro estuvieron presentes responsables de la Policía Local, de Protección Civil y de la Guardia Civil, así como técnicos municipales. "Nosotros seleccionamos el mirador del pico El Viso como el mejor lugar para verlo, pero habrá otros puntos interesantes como el pico Aguión", señala Hidalgo.
En El Viso se está preparando un protocolo para coordinar la subida y la bajada de vehículos y también se van a habilitar zonas de aparcamiento, así como la realización de desbroes en determinados espacios para mejorar la movilidad. Asimismo, señala Hidalgo, se ha dispuesto la colocación de una motobomba en el alto para prevenir cualquier conato de incendio, en un momento de mucha afluencia de visitantes.
De manera paralela y para que los vecinos tengan toda la información sobre la manera más seguro de ver el eclipse, este jueves, 6 de agosto, se ha organizado una charla informativa. Estará impartida por el ingeniero y director de operaciones del complejo astronómico Astrocamp, de Albacete, Fernando Ábalos, que es vecino del concejo. La cita será a las 18.00 horas en la casa de cultura y todos los asistentes recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse.
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