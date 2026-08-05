Salas cumple con la tradición y una multitud acompaña a la Virgen del Viso en su emotiva procesión de bajada

La Virgen del Viso, patrona de Salas, realizó este miércoles su emotivo trayecto entre el santuario que la refugia durante el año, en el icónico mirador sobre la villa salense, hasta la Colegiata de Santa María La Mayor que le dará cobijo durante las fiestas. Nuestra Señora del Viso cuenta con gran devoción en el concejo y, prueba de ello, es la multitud que esta tarde acompañó a la talla en su esperado descenso anual. "Es una Virgen que mueve mucha gente, muy querida", señala el párroco salense, Alejandro Sanzo.

La lluvia hizo acto de presencia en torno a las siete de la tarde, hora fijada para la salida de la ermita, así que se tomó la decisión de cubrirla con un plástico para evitar daños en la talla. Los primeros porteadores fueron dos voluntarios de la agrupación local de Protección Civil.

Hay familias como la de Ana Suárez que participan en la procesión desde hace décadas. "Tenemos fe y por eso estamos aquí", resume esta vecina, que se sumó al porteo de la Virgen junto a su marido y su tía. La Cofradía del Viso, liderada por la hermana mayor Carmen de Aspe, organiza turnos para dar la oportunidad a todo el mundo interesado en portear la talla durante un trayecto de la caminata, de alrededor de dos horas.

En imagen: La emotiva procesión de bajada de la Virgen del Viso / Sara Arias

"Es una Virgen que hace muchos milagros", subrayó Marino Martínez, que constató la alegría que se vive estos días en el concejo tras conocerse el anuncio de la creación de un gran centro de datos en la capital salense. "Es una cosa buena, siempre que haya más puestos de trabajo es importante", opinó.

"Mucha fe"

"Aquí hay mucha fe porque es una santa a la que los de Salas tenemos mucho cariño, aunque no vivamos aquí", opina Ana Peláez, salense afincada en Valdés. En su caso, es la primera vez que realiza la procesión de bajada. En este sentido, el párroco también constató el aumento de la participación en las dos últimas décadas. "Ha crecido mucho la fe", señala.

Este año la Cofradía quiso fomentar la participación infantil en la cita, así que animó a los niños a vestirse de asturianos y a acompañar a la Virgen. El grupo de niños esperó a la talla junto al cementerio de San Martín y, desde allí, continuó el camino hasta la colegiata. En la plaza de la iglesia tuvo lugar, al término de la procesión, el tradicional reparto del bollo a los cofrades para celebrar una fecha tan especial.

Además del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, estuvo presente en la procesión el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, y también la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez.

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Los actos festivos en honor a Nuestra Señora del Viso se prolongarán hasta el sábado, 15 de agosto, cuando tendrá lugar el día grande y el regreso de la Virgen al santuario. Este sábado, 8 de agosto, será el Día de la Cofradía con el nombramiento de los cofrades de honor y el jueves, 13 de agosto, está programada una misa de gaita que patrocina la Fundación Valdés-Salas. Desde este jueves, 6 de agosto, será la novena con misas en la colegiata, a las 13.00 y a las 20.00 horas.