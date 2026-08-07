La "Lobo Race" calienta motores: será el primer fin de semana de septiembre y ya cuenta con 250 inscritos

Esta semana se presentó en Salas una nueva edición de la carrera de obstáculos "Lobo Race", que tomará la villa salense los días 5 y 6 de septiembre. El fin de semana será completo, ya que la Comisión de Fiestas organizará en las mismas fechas su segundo Festival de Food Trucks. "En Salas estamos encantados de que este evento sea tan esperado para todos, tanto competidores como hostelería, ya que el ambiente que vive ese fin de semana es recordado durante el año", defiende la concejala de Deportes, Sonia García.

Cuenta el organizador, David Pérez, que la carrera "ya cuenta con más de 250 inscritos, siendo más de 90 de fuera de Asturias y teniendo inscritos corredores de Suiza y Portugal". La previsión de esta tercera edición de la cita salense es lograr alrededor de 100 niños en la prueba Kids del sábado 5 y rondar los 300 adultos en la prueba absoluta del domingo, 6 de septiembre.

Cita puntuable en la liga nacional

Cuenta el máximo responsable de la Salas Lobo Race, que la cita volverá a ser puntuable para la Liga Nacional AOCO. David Pérez señala que se están construyendo nuevos obstáculos para sorprender a los corredores de la cita, que cada año va a más. Además, agradece a la Comisión de Fiestas la organización del festival gastronómico como complemento a un fin de semana que promete ser intenso en Salas.

La prueba Lobo Race Kids concentrará la actividad en el casco antiguo, para que los niños "disfruten de una jornada de deporte, aventura y compañerismo". Por su parte, la prueba absoluta contará con diez kilómetros de recorrido en los que se instalarán un total de treinta y cinco obstáculos. Las inscripciones para la prueba están abiertas en la página www.rockthesport.co

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En la presentación estuvieron presentes David Pérez, Sonia García y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. Desde el Ayuntamiento animan "a participar y a disfrutar de un evento que combina deporte, turismo y un gran ambiente en nuestro concejo".