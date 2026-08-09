Más de mil vecinos de Salas demuestran su unión en la comida en la calle mientras sueñan con ser Pueblo Ejemplar: "Lo estamos viviendo al máximo": "
La villa salense disfruta de la multitudinaria cita, que abre intensas semanas con la romería de Nuestra Señora del Viso y las Fiestas del Bollo, "hay mucho ambiente porque viene mucha gente que viene en verano"
La unidad de los vecinos de Salas, uno de los principales argumentos de la candidatura de la villa salense al Premio Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias, quedó este sábado patente en la multitudinaria comida en la calle, que reunió a más de mil personas en la mesa. Pero, sobre todo, compartieron buena vecindad y alegría por iniciar las semanas más esperadas del año con la romería de Nuestra Señora del Viso, el próximo sábado 15, y las Fiestas del Bollo de la capital del concejo del 21 al 23 de agosto.
"Los de Salas somos muy unidos y donde va uno, van todos, esto es una muestra de la unidad que tenemos en este pueblo", afirmó Olga Castro junto a su grupo de amigas, todas vestidas con una camiseta especial roja para la ocasión. Cerca de ellas se encontraba Juan Carlos del Campo repartiendo unas milhojas entre todos los presentes, más allá de los integrantes de su grupo. "La hizo un amigo y mío y es que está buenísima", decía el hombre para convencer con el bocado dulce.
La cita también reunió a numerosas familias y grupos de jóvenes alrededor de la mesa para dar el pistoletazo de salida a los festejos locales. "Los vecinos de Salas responden muy bien a todas las cosas que hacemos y estamos con muchas ganas de las fiestas", celebró la presidenta de la comisión de festejos, Laura González, quien se ocupó este sábado de revisar que nada fallase y que todos los vecinos disfrutasen de la comida en la calle.
Muchos optaron por reservar sitio con la comida incluida. Los camareros iban y venían con paellas cargadas de arroz y platos de entremeses que servían entre los participantes, pero también los hubo que llevaron la comida de casa como Carla Rodríguez, quien presumió de un hígado encebollado en la tartera de toda la vida que olía bien y sabía mejor: "Hay que traer la comida de casa, es la esencia de la fiesta", dijo rodeada de sus amigos.
"Lo estamos viviendo al máximo", comentó Amparo García, quien puso el foco de atención sobre la buena vecindad de la villa salense como muestra de su capacidad para optar al premio Pueblo Ejemplar. "A ver si este año lo conseguimos, creo que de esta va, el apoyo vecinal es impresionante", destacó José Suárez convencido de que lo lograrán.
Mucho ambiente
Entre los jóvenes también había mucha animación, optando muchos de ellos por beber la clásica sangría de sidra como receta para bajar el calor. "Esto da puntos para el Pueblo Ejemplar", resumió Adrián Gómez junto a su pandilla, con toda la intención de alargar la fiesta toda la tarde y parte de la noche. Aunque muchos, se iban a reservar para acudir este domingo a la romería del Xiringüelu en Pravia.
La comida en la calle dio buena muestra de la buena relación de los salenses y de las ganas que tienen de celebrar las fiestas locales y la gran cita del próximo domingo para honrar a la patrona del concejo, la Virgen del Viso. "Hay mucho ambiente porque viene mucha gente de fuera que viene en verano, amigos que están fuera, y personas a las que ves una vez al año, somos un pueblo muy unido y todos nos sentimos muy de Salas", dijo el joven Fernando Fernández.
El ambiente era inmejorable por el centro de la villa salense, con largueros de mesa y muchos cenadores para evitar el impacto del sol y las altas temperaturas. Y eso que el día amenazaba de tormenta que, por suerte, descargó pasadas las cuatro de la tarde, cuando todos los vecinos ya habían almorzado. La fiesta continuó con mucha diversión durante toda la jorrnada en los establecimientos hosteleros, a la que se sumaron también algunos peregrinos del Camino Primitivo sorprendidos con el festejo. En Salas se unen y juntan también a los de fuera.
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