La campa del Viso y el pico Aguión, los mejores lugares de Salas para disfrutar del eclipse: "Con que haya un árbol se fastidia, va a estar muy bajo"

La campa cercana al santuario de Nuestra Señora del Viso, y el pico Aguión son dos de los mejores enclaves para disfrutar del eclipse solar del próximo miércoles en Salas. El que lo dice es el ingeniero y jefe de operaciones en el Complejo Astronómico AstroCamp, el salense Fernando Ábalos Vázquez, quien ofreció una interesante charla en su concejo natal en la que explicó este evento astronómico y como disfrutarlo con seguridad.

"Buscamos que se vea el horizonte oeste, hacia donde se pone el sol, en el momento del eclipse, en la parte más importante y más interesante, la totalidad, es lo más bonito y esto está al oeste, a 280 grados respecto al norte. Con que haya un árbol ya se fastidia porque el fenómeno va a estar bastante bajo", comenta. Ábalos dirige las operaciones de este proyecto científico-técnico nacional, ubicado en Nerpio (Albacete), que fue fundado en 2011 con el objetivo de facilitar el acceso a unas condiciones óptimas para la astrofotografía a través del uso de telescopios en remoto.

Ábalos señala que la campa cercana a El Viso, conocida como El Pico, es muy adecuada para el visionado del eclipse y es donde tendrá lugar el acto organizado por el Ayuntamiento de Salas. "Hay gente que también está pensando en ir al pico Aguión, cerca o en el mismo sitio donde hay generadores. Fui pero estaba nublado, pero lo he estudiado en el mapa y el sitio es bueno", explica.

Las nubes también amenazan con cubrir el cielo el próximo miércoles, según las previsiones meteorológicas. Pero Ábalos anima a todos a disfrutar igualmente del eclipse dado que si no hay tormenta que cubra el cielo de negro: "Se va a notar una bajada de luz de todas maneras, si el cielo está negro no te enteras, pero si está nublado sí se puede apreciar". En todo caso, aquellos que no se lo quieran perder de ninguna de las maneras, aún podrán ir a León. "La zona de Villablino es buena", precisa.

Para ver directamente el eclipse habrá que tener las gafas homologadas y darles un correcto uso. "Se ponen todo el rato, te las quitas a ratitos para hablar con los amigos o ver cómo va cambiando el ambiente y en el momento de la totalidad se quitan porque si no las quitas no ves nada".

Un instante de la charla de Fernando Ábalos Vázquez en Salas. / A. S.

Pero advierte, "a nadie se le ocurra pensar que con las gafas ya es inmortal, con las gafas tampoco puedes agarrar los prismáticos, es lo peor que puedes hacer porque captan y concentran la luz". También conmina a las personas que lo vayan a disfrutar a que tengan una especie de vigilante, con un reloj en hora punta, para que supervise el minuto de totalidad del eclipse y avise a todos para ponerse de nuevo las gafas. "Con los cráteres de la luna se forma el anillo de diamante y hay que volver a ponerlas", apunta.

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Además, Ábalos recomienda disfrutar de un fenómeno que se da en los eclipses con las sombras y pone como ejemplos los huecos que hay entre las ramas y las hojas de los árboles. "Normalmente, las sombras son redondeadas y con el eclipse son todo redondeles, como 'lunitas'", señala. Lo que más aconseja este experto es disfrutar de un momento único junto a las personas que hay alrededor y deleitarse con los cambios de temperatura o el comportamiento de los animales.