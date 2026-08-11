Este es el plan del Ayuntamiento de Salas para que vecinos y visitantes disfruten de manera segura del eclipse desde el mirador del Viso

En Salas ya lo tienen todo listo para disfrutar del eclipse solar de este próximo miércoles 12 en el mirador del Viso. Un acto organizado por el Ayuntamiento que congregará a cientos de personas para disfrutar de este evento astronómico, para el que también se ha dispuesto un autobús lanzadera para facilitar el acceso. También, para aquellos que acuden con su vehículo, hay ciertas limitaciones.

La primera es que acudan con tiempo suficiente de antelación, provistos de ropa comida y ropa de abrigo. Se puede acceder desde el casco urbano siguiendo las indicaciones de la Policía Local, así como a través de la carretera N-634, entre los puntos kilómetros 459 y 460, a la altura de La Peña, para tomar el acceso de la vía SL-5, que habrá que recorrer durante tres kilómetros hasta el cruce que indica ermita del Viso.

Aparcamiento habilitado

El Consistorio informa que desde este punto y a lo largo de 500 metros está totalmente prohibido el estacionamiento en ambos lados de la calzada ya que se trata de una de las vías de evacuación. Además, señalan que se ha habilitado un aparcamiento que se encuentra a un kilómetro del lugar de visionado.

En este trayecto, desde el campo de tiro, se permite el estacionamiento de vehículos en la margen izquierda de la carretera dejando el otro lado libre con un carril libre como vía de evacuación. Asimismo, se establecerán apartaderos cada 200 metros para facilitar el cruce de vehículos. En este sentido, el Ayuntamiento pide encarecidamente que se haga caso a los efectivos de Protección Civil presentes en la zona.

Por último, recomiendan que tras finalizar el eclipse, es preciso que la salida se haga de manera ordenada y lenta en la dirección que marquen las autoridades. En este caso se establece como itinerario más seguro tomar dirección Ardesaldo-La Peña por la SL-5 hasta llegar a la carretera nacional.

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Para aquellos que no tengan coche o no quieran llevarlo, el municipio tendrá un bus lanzadera desde Salas a El Viso, con salida a las 18.15 horas desde La Veiga y retorno a las 21.00 horas. Para conseguir plaza es necesario realizar una inscripción previa hasta las 11.00 horas del mismo miércoles a través de los teléfonos 9858330988 y 985830341.