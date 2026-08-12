El respaldo del catedrático Joaquín Lorences para que Salas sea Pueblo Ejemplar de Asturias: "Es un referente inspirador para los pueblos que luchan por su futuro"

La candidatura de Salas al premio Pueblo Ejemplar de Asturias, que concede la Fundación Princesa de Asturias, no deja de crecer gracias a los apoyos de colectivos, empresas y personas vinculadas al concejo. El último ha sido el de Joaquín Lorences, natural de Salas y catedrático emérito de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo. "Por su historia, por su capacidad de iniciativa, tanto de sus gentes como de sus instituciones, Salas se ha convertido en un referente muy inspirador para otros pueblos de la región que luchan por su futuro y merece desde este punto de vista ser Pueblo Ejemplar".

Lorences señala en un vídeo hecho público en las últimas horas que es un "honor" respaldar una candidatura que tiene "bases muy sólidas y la convierten en un referente inspirador para cualquier otro pueblo rural de nuestra región". En primer lugar, destaca Lorences la situación económica de Salas, que en los últimos tiempos "ha sido capaz de atraer nuevas inversiones que no solo pueden frenar la despoblación, sino que van a poder incrementar el número de habitantes a corto plazo". Se refiere Lorences a la fábrica de Royal Aware y a la reciente noticia de que el concejo albergará un centro de datos. "Son dos ejemplos sobresalientes", subraya.

"Energía creativa"

"Pero esta energía creativa también se ha desarrollado en el ámbito cultural. Salas ha destacado en las últimas décadas por conservar su patrimonio, potenciando el estudio y la investigación, tanto del patrimonio material como del inmaterial", añade el profesor. Pone de ejemplo la recuperación de la misa de gaita, el premio Alfonso II a los diarios del Camino de Santiago o las campañas de investigación realizadas en Peñausén o La Cobertoria, posibles gracias a la implicación de los propietarios de los terrenos.

"Estas excavaciones han permitido mejorar el conocimiento regional sobre el Neolítico", precisa sobre estas iniciativas impulsadas por la Fundación Valdés-Salas, presidida durante años por el propio Lorences. Sobre la Fundación señala que es "una plataforma de encuentro y colaboración entre salenses que ya no vivimos en el territorio y que sirve para atraer a los que están fuera y a numerosos profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo y del mundo en general". Recuerda Lorences que todas estas iniciativas hunden sus raíces en experiencias previas como la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Viso, que se remonta al siglo XVI.

Junto al profesor Lorences, también han enviado vídeos de apoyo otras personalidades ligadas al concejo como el profesor Isidro Sánchez, el economista Felipe Fernández, la cantante María Luz Cristóbal Caunedo o el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás.

Noticias relacionadas

"Cada muestra de respaldo, especialmente cuando nace del cariño, la experiencia y el compromiso con Salas, nos anima a seguir trabajando con ilusión por poner en valor nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y, sobre todo, la calidad humana de nuestros vecinos", agradece la Asociación de Sidra Casera de Salas, encargada de presentar este año la candidatura salense.