Salas pide a Educación que estudie implantar un ciclo formativo en el concejo vinculado al gran centro de datos proyectado

El Ayuntamiento de Salas lleva años reivindicando la implantación de un ciclo de Formación Profesional en el instituto público Arzobispo Valdés-Salas. Ahora la petición cobra fuerza al hilo del gran centro de datos proyectado por la firma Digital Valley Asturias para el futuro polígono del Nonaya. El Gobierno local considera que es la ocasión idónea para implantar una formación acorde con las necesidades de esta empresa con el objetivo de lograr que los jóvenes no se marchen del concejo.

"Es una oportunidad que no podemos dejar escapar", señala la concejala de Infancia y Juventud, Ana Pérez. Así se lo acaba de trasladar al director General de Formación Profesional del Principado, Ángel Balea, en una reunión celebrada esta semana y en la que también estuvo presente el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto salense, David Pérez.

Informática y nuevas tecnologías

La edil salense considera que este gran centro, que supondrá una inversión de 1.226 millones de euros y la creación de 120 empleos directos y casi un millar indirectos, abre un camino interesante para "implantar una oferta formativa vinculada a las comunicaciones, la informática y las nuevas tecnologías, adaptada a las necesidades del futuro". En este sentido, defiende que esta iniciativa "aseguraría que los jóvenes se queden en el concejo".

Y añade, convencida de que apostar por la formación es apostar por el presente y futuro de Salas: "Confiamos en que esta iniciativa pueda convertirse en una realidad que permita a nuestros jóvenes formarse en el territorio y, al mismo tiempo, contar con más oportunidades para desarrollar aquí su futuro profesional".

La concejala evalúa positivamente el encuentro con Balea que "se comprometió a mantener una reunión con el equipo del instituto a comienzos del próximo curso para estudiar las diferentes posibilidades". Son conscientes de que este curso no será posible incorporar ningún ciclo como el que tienen centros vecinos como Pravia, Luarca, Tineo o Cangas del Narcea, pero van a trabajar para que en años venideros pueda ser una realidad.

"El caso es empezar a trabajar en ello", añade la edil, que no descarta en un futuro contactar también con la empresa Digital Valley para conocer los perfiles laborales que necesita y tratar de adaptarse a sus necesidades. "Ahora es pronto para dar ese paso, pues aún estamos en el proceso de asentamiento y hay que tener mucha precaución, pero sí que no se descarta", añade.

Transporte de bachillerato

De manera paralela, el Ayuntamiento de Salas trabaja con otro frente abierto en materia educativa. En este caso, referente al transporte de los jóvenes de Bachillerato. La lucha de dos madres de Salas para conseguir que sus hijos dispusieran de servicio de autobús para acudir al instituto llegó a la Junta General y llegó a aprobarse una proposición no de ley (PNL) presentada por Foro Asturias para garantizar el transporte gratuito en etapas no obligatorias en las zonas rurales.

Sin embargo, este curso próximo todo apunta a que volverá a haber problemas en localidades como La Espina y Cornellana. Es la razón por la que el Ayuntamiento mantendrá una reunión este viernes con la consejera de Educación, Eva Ledo.

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Ana Pérez cuenta que en La Espina saben que se quedarían cuatro jóvenes sin plaza al ir completo el autobús que sale de la localidad con dirección al instituto. "Estamos recopilando información porque sabemos que Cornellana puede existir un problema parecido, de ahí la reunión solicitada con la consejera", añade.