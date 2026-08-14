Los dueños del bar Berlín, una institución en Salas, darán el pregón de las fiestas del Bollo

Los responsables del Café Berlín, un establecimiento hostelero de referencia en la villa de Salas, serán los pregoneros de las fiestas del Bollo. Palmira Peláez y Jesús Cernuda "Suso", junto a su hijo Víctor, se asomarán al balcón de la casa consistorial para leer el texto que dará inicio a las fiestas salenses. Lo harán en un año muy especial, pues están celebrando el cincuenta aniversario de este local ubicado en pleno centro.

"Los elegimos para hacer un homenaje a un establecimiento que lleva cincuenta años al pie del cañón y que es un referente para la hostelería. Seguro que tienen muchas cosas que contar de Salas", señala la presidenta de la Comisión de Fiestas, Laura González. Los organizadores de los festejos consideran que el Café Berlín es un "establecimiento muy querido y vinculado a la vida del pueblo" y, aprovechando sus bodas de oro, apostaron por realizar este reconocimiento nombrándolos pregoneros.

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La cita será este viernes a las 21.15 horas. A esa hora los fundadores del negocio y su actual responsable se asomarán al balcón para dar la bienvenida a las fiestas del Bollo. Esta celebración tendrá lugar entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto e incluye un completo programa con algunas novedades. Laura González indica que, entre las novedades de este año, está la sustitución de los juegos de las peñas por un descenso de carromatos que se hará en la zona de Ondinas y Doñalir.