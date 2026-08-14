Víctor Cernuda, del bar Berlín, reivindica el valor de la hostelería salense en el pregón del Bollo: "No es solo un negocio, es una forma de vida"

Víctor Cernuda, actual responsable del Café Berlín, de Salas, se asomó este viernes al balcón municipal para leer el pregón de las Fiestas del Bollo. Lo hizo rindiendo tributo a un sector que mueve y da vida al concejo. "Salas siempre ha sido un pueblo con una gran tradición hostelera. Actualmente, contamos con cerca de quince establecimientos y, si miramos la historia de muchos de ellos, descubrimos algo que dice mucho de nuestro pueblo: aquí la hostelería no es solamente un negocio, es una forma de vida que ha ido pasando de generación en generación", señaló con orgullo y acompañado de sus padres Jesús Cernuda "Suso" y Palmira Peláez, fundadores del establecimiento hace cincuenta años.

Habló Cernuda de los negocios que pasaron de generación en generación y de los que nacieron siendo "típicos chigres de pueblo" y han sabido evolucionar "hasta convertirse en auténticos referentes de nuestra comida casera y de nuestra gastronomía". También tuvo palabras para quienes se animaron a tomar las riendas de negocios que habían bajado la persiana por falta de relevo. "Los tiempos cambian, los negocios cambian y también cambia nuestra manera de vivir, pero en Salas seguimos teniendo bares, restaurantes, hoteles y establecimientos con muchos años de historia que continúan formando parte de la vida de nuestro pueblo", defendió, haciendo gala de la unión del sector local.

Comenzó el pregón con un sentido homenaje a sus compañeros y después pasó a hablar del negocio que sus padres fundaron hace medio siglo. Se mostró orgulloso de asomarse al balcón junto a ellos y hablar de la ilusión, esfuerzo y horas de trabajo que sus progenitores pusieron en un negocio que forma parte de la vida de los salenses. "El Bar Berlín no solo sirve cafés, vinos o pinchos. También guarda historias, vigila generaciones y forma parte del día a día de mucha gente del pueblo, siempre colaborando con las fiestas, concursos y cualquier evento de Salas y de todo el concejo", defendió el hostelero, que regenta el negocio junto a su mujer, Susana.

El pregonero también agradeció el esfuerzo de las personas que tiran "de nuestras maravillosas fiestas, dedicando su tiempo y su trabajo para que las tradiciones continúen vivas y para que Salas siga teniendo unas fiestas de las que todos nos sentimos orgullosos". En este sentido, reivindicó que Salas se merece ser Pueblo, Ejemplar de Asturias. "Tenemos un castillo, una colegiata y un patrimonio increíble, pero lo mejor de Salas es su gente. Sin su gente, sin esa unión, sin el apoyo de tantos vecinos, clientes y amigos, no habría sido posible mantener estas puertas abiertas durante 50 años", señaló y concluyó dando las gracias a todos los que han formado parte de la historia de El Berlín.

Antes de que Víctor Cernuda se asomara al balcón, escoltado por sus padres, lo hicieron el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y la presidenta de la Comisión de Fiestas, Laura González. Ambos hablaron de estas especiales fechas para los salenses.

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El pregón de las Fiestas del Bollo, que serán del 21 al 23 de agosto, tuvo lugar en la víspera del día grande de otra fiesta muy querida en Salas: la romería de Nuestra Señora del Viso, que tendrá lugar este sábado, 15 de agosto.